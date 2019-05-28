Давай дружить: знакомимся с собой

WomanHit.ru поможет вам найти единомышленника в лице самого себя.

Конечно, необходимо иметь рядом человека, который даст ценный совет, подскажет в трудной ситуации, но важнее всего стать таким человеком самим для себя. Когда вы найдете общий язык со своим внутренним «Я», вы едва ли испытаете чувство одиночества, неуверенности и страха.

Так какие же действия необходимо предпринять на пути к гармонии с собой?

Подумайте о том, кто вы, и что из себя представляете

Чаще всего наше восприятия самих себя складывается из оценки окружающих: родные, друзья, коллеги дают оценки нашим действиям, советуют, как поступить в такой-то ситуации, человек, иногда и не по своей воле, начинает воспринимать себя через призму чужих представлений, что может не соответствовать реальному портрету человека.

Чтобы отделить собственную личность от навязанного образа, возьмите чистый лист и задайте себе вопросы, например, «что я люблю?», «чего я достиг на данный момент?», «что бы я сказал себе через несколько лет?» и т. д. Честно ответьте на поставленные вопросы. Не исключено, что ответы вас удивят.

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Подумайте, как складываются ваши отношения с другими людьми

Как правило, наше отношение к другим людям, будь то друзья, родственники, да и зачастую незнакомые люди, говорит о нашей внутренней гармонии или об ее отсутствии. Практически каждый из нас встречал человека, который пытается постоянно поддеть или вывести на сильные эмоции — типичный пример человека, которому сложно принять себя, своим поведением он старается нарушить равновесие окружающих.

Чтобы такого не произошло с вами, работайте над собой и отношениями с окружающими: не вымещайте свой негатив на других, лучше разберитесь с внутренним дискомфортом.

Поставьте цель, которую вы можете достигнуть

Когда мы работаем над своими мечтами, стремимся их осуществить и в конечном итоге у нас это получается, вспомните это чувство безграничного удовлетворения и прилива любви к самому себе. Важно запомнить это чувство и в ситуации, когда хочется все бросить, вспомнить, что вы ощущали на финише.

Сильные положительные эмоции, пережитые в прошлом, как правило, стимулируют двигаться вперед, чтобы испытать их снова. Этот способ хорошо подходит для людей, страдающих заниженной самооценкой — добиваясь своего, вы будете чувствовать себя спокойнее и приобретете уверенность в собственных силах.

Чаще выходите из зоны комфорта

Наверное, самый лучший способ узнать себя с новой стороны — изменить спокойное течение своей жизни. Классический вариант, какой предлагают психологи, — отправиться в путешествие, желательно в одиночку. Однако не обязательно начинать с дальней поездки, чтобы вывести себя из сонного состояния: для начала вы можете попробовать изменить что-то в своей обычной, повседневной жизни, например, пройдитесь другим маршрутом, возвращаясь с работы, или посвятите выходные изучению неизвестных уголков города, либо запишитесь на курсы, которые всегда мечтали посещать. Через некоторое время вы заметите изменения изнутри.

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Проводите время наедине с собой

Как можно узнать другого человека лучше всего? Сходить вместе погулять или посидеть в милом кафе. То же самое можно сказать о «знакомстве» со своим внутренним «Я». От многих людей можно услышать: «Я не умею развлекаться в одиночестве», но ничто не мешает вам научиться это делать, ведь вы — тот человек, с которым вы проводите все время, поэтому принятие себя и своих мыслей, наверное, самое важное, чему стоит научиться.