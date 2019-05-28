Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

О каких аспектах личной жизни лучше не рассказывать друзьям 

Anews 1 час назад
Фото: Anews
Не стоит рассказывать лучшей подруге, что ваш муж ненавидит своего приятеля по работе. Пускай ваш партнер сам решает, как ему общаться с неприятным человеком.

Интимная жизнь

О сексе лучше не жаловаться и не хвастаться. Каким бы невероятным не казался такой исход, но все рассказанное вами может дойти до вашей второй половинки — рано или поздно. Интимная жизнь двух человек не должна становиться достоянием общественности.

Измена партнера

Существует вероятность, что партнера вы простите, а ваши друзья или подруги — нет. Молчать также лучше о подозрениях об измене. Возможно — вам просто показалось. Вполне возможно, ваши подозрения беспочвенны. Но для приятелей вашего слова уже будет достаточно, чтобы считать человека изменщиком, хотя бы потенциальным.
Но если вы бросаете человека, который вам изменил, можно не стесняться и рассказывать, как есть. Однако торопиться с такими откровениями тоже не стоит — возьмите паузу и обдумайте все как есть.

Взаимоотношения с другими людьми

Не стоит рассказывать лучшей подруге, что ваш муж ненавидит своего приятеля по работе. Пускай ваш партнер сам решает, как ему общаться с неприятным человеком. Если вы расскажете кому-то о реальном положении вещей, вы поставите в неудобное положение сразу всех.

Переписки и фотографии

Источник: depositphotosДрузья нужны для того, чтобы поддерживать в тяжелой ситуации. Если вам хочется поделится чем-то с другом, об этом лучше рассказать лично — но ни в коем случае не пересылать другу фотографии или фрагменты переписки с другим человеком. Не все свои стороны люди готовы демонстрировать широкой общественности.

Слабости партнера

Слабости делают нас уязвимыми. Возможно, ваш партнер не хочет, чтобы о его боязни жуков или любви к сериалу «Секс в большом городе» узнали все ваши подруги. Не стоит рассказывать друзьям о слабостях и недостатках партнера, даже если это кажется вам забавным.
Anews: последние новости
Дочь миллионера стала бездомной, чтобы понять, каково это - быть бедным Полный дом мусора: британка-барахольщица превратила свою квартиру в помойку Как "серая мышка" стала королевой красоты
Женский форум
Психология
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Проблемы со здоровьем, возникающие после 30 лет
Как избавиться от «гусиных лапок» без ботокса
Давай дружить: знакомимся с собой
Привычки в одежде, которые старят4
Королева свиданий: законы соблазнительного макияжа2
Видео
00:19
Фанаты обругали модель за отсутствие целлюлита
Красота
00:21
Лошадь укусила актрису за грудь
Звёзды
00:16
Во время ЕГЭ за детьми следили в туалетах
Дети
00:40
Звезды ответили на сексистские речи Боярского
Звёзды
04:13
Что несут: девушки неистово тупят перед камерой
Психология
11:21
Дети, которые родились с уникальными особенностями
Дети
05:57
Звездные детки, зарабатывающие больше взрослых
Дети Звёзды
03:00
Как избавиться от «гусиных лапок» без ботокса
Красота
01:00
«Папина дочка» показала фигуру в прозрачном топе
Звёзды
01:00
Падение малыша с 5-го этажа попало на видео
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение