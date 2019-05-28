О каких аспектах личной жизни лучше не рассказывать друзьям

Не стоит рассказывать лучшей подруге, что ваш муж ненавидит своего приятеля по работе. Пускай ваш партнер сам решает, как ему общаться с неприятным человеком.

Интимная жизнь

О сексе лучше не жаловаться и не хвастаться. Каким бы невероятным не казался такой исход, но все рассказанное вами может дойти до вашей второй половинки — рано или поздно. Интимная жизнь двух человек не должна становиться достоянием общественности.

Измена партнера

Существует вероятность, что партнера вы простите, а ваши друзья или подруги — нет. Молчать также лучше о подозрениях об измене. Возможно — вам просто показалось. Вполне возможно, ваши подозрения беспочвенны. Но для приятелей вашего слова уже будет достаточно, чтобы считать человека изменщиком, хотя бы потенциальным.

Но если вы бросаете человека, который вам изменил, можно не стесняться и рассказывать, как есть. Однако торопиться с такими откровениями тоже не стоит — возьмите паузу и обдумайте все как есть.

Взаимоотношения с другими людьми

Не стоит рассказывать лучшей подруге, что ваш муж ненавидит своего приятеля по работе. Пускай ваш партнер сам решает, как ему общаться с неприятным человеком. Если вы расскажете кому-то о реальном положении вещей, вы поставите в неудобное положение сразу всех.

Переписки и фотографии

Источник: depositphotosДрузья нужны для того, чтобы поддерживать в тяжелой ситуации. Если вам хочется поделится чем-то с другом, об этом лучше рассказать лично — но ни в коем случае не пересылать другу фотографии или фрагменты переписки с другим человеком. Не все свои стороны люди готовы демонстрировать широкой общественности.

Слабости партнера

Слабости делают нас уязвимыми. Возможно, ваш партнер не хочет, чтобы о его боязни жуков или любви к сериалу «Секс в большом городе» узнали все ваши подруги. Не стоит рассказывать друзьям о слабостях и недостатках партнера, даже если это кажется вам забавным.