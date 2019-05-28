Как сложилась жизнь создательницы бюстгальтера

Первый патент на бюстгальтер получила 3 сентября 1914 года жительница США Мэри Фелпс Джекобс. Женщина назвала новый вид женского белья "бесспинный лифчик". Это был не новый предмет одежды — ранее бюстгальтер был изобретен французом Эрмини Кадолем — но первый запатентованный. Кем же была Мэри Фелпс и как сложилась ее судьба?

Она родилась в 1891 году в Нью-Рошелле в Нью-Йорк. Близкие называли девочку Полли. Ее предками были в том числе первый губернатор Плимутской колонии Уильям Брэдфорд и изобретатель первого теплохода Роберт Фултон. Имя Мэри Фелпс Джекобс — родовое, дано по именам отца и матери девочки — Уильяма Хирна Джейкоба и Мэри (урожденной Фелпс) Джейкоб. Девочка получила хорошее воспитание и образование и однажды была приглашена на прием в честь короля Англии Георга V. Как раз это и стало переломным моментом, положившим начало ее новому изобретению. Полли не понравилось новое вечернее платье с корсетом из китового уса. Она взяла два платка и сшила из них первый прототип современного бюстгальтера. Новинка так понравилась ее подругам, что они уговорили девушку сшить им подобное. Когда незнакомый мужчина захотел купить у нее эту вещь для своей супруги, Полли решила превратить изобретение в бизнес.

Патент

Получив патент, она основала компанию Fashion Form Brassiere по пошиву бюстгальтеров без косточек, которым занимались только женщины. Девушка продала свой патент за $1,5 тысячи компании The Warner Brothers Corset Company. Они заработали на нем более $15 миллионов за следующие 30 лет.

Личная жизнь

Полли вышла замуж за богатого наследника одной из семей в Новой Англии Дика Пибоди. Супруг имел заносчивый характер, любил играть и напиваться. Жена родила ему дочь и сына и пыталась сохранить брак, но он все равно закончился разводом После окончания Первой мировой войны Пободи попал в госпиталь для лечения от алкоголизма.

Второй раз Полли вышла замуж за Гарри Кросби и пара переехала в Париж. Ходят слухи, что он сделал ей предложение спустя несколько часов после знакомства. На тот момент Полли была еще замужем. Уже в Париже она сменила имя на Кэрисс Кросби. Новый супруг девушки был родным племянником Джессики Морган, жены американского капиталиста. Благодаря Моргану Гэрри три года проработал в банке, но потом ему надоело. Пара вела богемный образ жизни, устраивая шумные вечеринки с алкоголем и пристрастились к курению опиума. Вскоре муж нашел себе новое увлечение — 20-летнюю Джозефин Нойес Роч. По иронии судьбы, они познакомились в бассейне, когда на девушке был бюстгальтер, изобретенный Полли. Однако счастье новых влюбленных длилось недолго — под воздействием наркотиков Гарри и Джозефин решили уйти на небеса, полиция обнаружила их мертвыми.

Создательница бюстгальтера получила миллионное наследство и вернулась в США, где открыла издательский дом Crosby Continental Editions, художественную галерею в Вашингтоне, снялась в нескольких фильмах и писала рассказы. Она вышла замуж и в третий раз — за футболиста, который был младше нее почти на 20 лет. Пара развелась из-за отношений Кэрисс с боксером. Позже она была замечена в отношениях с американским архитектором Ричардом Бакминстером Фуллером.

Стать принцессой

Путешествуя по Италии в возрасте 60 лет Кэрисс купила заброшенный замок Castello di Rocca Sinibalda неподалеку от Рима. Вместе с ним ей достался титул и она стала принцессой Кэрисс Кросби. В замок съезжались ее друзья-писатели. О ее жизни в итальянском дворце был снят документальный фильм. Женщина прожила 79 лет и умерла в Риме 24 января 1970 года. Изобретение ее жизни — бюстгальтер — избавило женщин всего мира от корсета.