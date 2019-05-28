10 фраз, которые не стоит говорить мужчине в утешение

Психолог рассказала, почему вашему партнеру не помогут подобные слова.

Когда что-то случается, отчаянно желаем приободрить человека. Пытаемся искренне поддержать, но получается, что по привычке кидаем дежурные фразы, которые давно всем приелись. Неосторожно сказанное слово может нанести человеку психологическую травму.

1. Держись

— Эту фразу выпаливаем от незнания, что сказать, — констатирует психолог и тренер личностного роста Анна Гарш. — Пытаемся таким образом заполнить неловкую паузу соучастием. А человек, которому мы это говорим, может воспринять эти слова как издевательство! Лучше покажите, что вы рядом и готовы помочь: «Держись! Я с тобой!» Тогда это уже имеет терапевтическую ценность. Также возникает вопрос: вы никогда не думали, что мужчина хочет показать свою слабину, а не играть в Железного Феликса? Многие психологи настоятельно рекомендуют не замалчивать (не держаться) свою боль, а отдаться эмоциям, чтобы принять ситуацию и пережить. Иначе это может перейти в психосоматику, а потом стать причиной серьезных болезней.

2. Не переживай

Еще одна фраза, которая может стать убийственной, если ее сказать не к месту. Человек априори в сложной ситуации будет переживать. Это нормально! Вообще, лучше эти слова убрать из своего лексикона, пока вам не заехали по лицу или еще куда.

3. Я так и знала…

Если вы предупредили человека, а он все равно сделал по-своему, то это его выбор. Не нужно восторженно восклицать и кичиться своей правотой. Ему и так сейчас плохо. Поверьте, получив этот негативный опыт, собеседник сам проанализирует свои ошибки. Это бывает полезно.

4. Все будет хорошо

Фраза — лидер! Но толку от этого высказывания абсолютно никакого. В таком случае человеку лучше напомнить, как он раньше удачно справлялся со своими трудностями: «Бывало и хуже, но ты всегда брал себя в руки и побеждал». Так вы сделаете ему комплимент, приободрите и даже можете стать источником мотивации.

5. Посмотри на него! Он же с этим справился…

Сравнения — это вообще как красная тряпка для быка! Вы буквально обесцениваете мужчину, его силы. В трудную минуту мало кому приятно слышать о других. У каждого, как говорится, свой путь.

6. Успокойся

Только в людном месте или перед важным мероприятием, если что-то пошло не так, это можно сказать. Но потом необходимо помочь мужчине расслабиться, дать волю чувствам.

7. Вот я бы на твоем месте…

Зачем пытаться давить на больное и рассуждать если бы да кабы, когда уже что-то произошло. Надо понимать, что прошлое уже невозможно изменить. Поэтому не нужно зря сокрушаться, тратить нервы и время. Если человек что-то сделал, значит, он так решил. Вы все равно не знаете ситуацию лучше своего собеседника.

8. Я тебя понимаю…

Начнем с того, что мы можем только представить или вообразить ситуацию. Но никогда не сможем понять, как боль отзывается в человеке. Зачем лгать? Ради красного словца?

9. Забудь!

Часто, чтобы переключить собеседника с грустной ноты, мы в проброс говорим «забудь об этом и живи дальше». Это точно выведет из себя любого! Считаю эту фразу абсолютно бесчеловечной.

10. Ничего страшного

Если человек начинает переживать, значит, случившееся имеет для него огромную ценность. Разделите с ним эту боль и узнайте, чем реально можете помочь.