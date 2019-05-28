Как найти силы подняться после падения?

Порой в жизни так складываются обстоятельства, что кажется — выхода нет. Каждый из нас спотыкается и падает не один раз, но главное, научиться находить в себе силы снова подыматься. Как это можно сделать?

Падение как жизненный опыт

В падениях приятного нет ничего, но жизнь на этом не заканчивается. Если вы живы и здоровы, то обязательно сможете подняться и покорить новые вершины.

Рассматривайте падение, как приобретенный опыт, который вам пригодится в будущем.

Берите пример с малыша, который только учится ходить. Он каждый раз падая, снова подымается и шагает вперед. Так и вам не стоит драматизировать каждую жизненную ситуацию, а вставать и двигаться дальше.

Смените дорогу

Однажды упав, оглянитесь и подумайте, переосмыслите то, что с вами произошло. Быть может, стоить сменить путь, по которому вы стремитесь попасть на вершину. Возможно, другая дорога окажется менее тернистой. Ее стоит лишь отыскать.

Превратите место падения в точку отскока

Когда вы понимаете, что упали на самое дно, то у вас не остается выбора, как оттолкнуться от него всеми силами и снова взлететь ввысь.

Максимально используйте сложившиеся обстоятельства, чтобы выскочить из пропасти и получить дополнительное ускорение.

Составьте план действий

Как только вы немного успокоились и пришли в себя, начинайте действовать. Поставьте перед собой цель, четко ее сформулируйте. Затем разбейте ее на мелкие подзадачи. После этого распишите планы решения каждой из них.

Например, если вашей глобальной целью является налаживание жизни после развода, то одной из подзадач может стать прочтение мотивирующих книжек. Соответственно, чтобы этого достичь, запланируйте покупку необходимой литературы. Составленный план может также включать составление списка книг, поиск их в интернете, прочтение отзывов и другое.

Относитесь к жизни проще

Научитесь относиться к неудачам проще. Рассматривайте их как некие препятствия, которые необходимо преодолевать. Воспринимайте их с улыбкой и позитивом. Тогда борьба с трудностями превратится в веселую игру, которая станет еще интереснее, если вы будете соревноваться с кем-то или с самим собой.

Представьте, как вам будет приятно оглядываться на пройденный путь, когда вам удастся подняться и добиться успеха. Представили? Тогда смело действуйте.