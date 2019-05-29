Как спастись от истеричных коллег и сохранить самообладание

Казалось бы, что проще: закрыться в кабинете и оградить себя от общения с теми сотрудниками, которые привыкли по любому поводу, даже по пустякам, устраивать истерики, словно сейчас наступит конец света, а они не успели подготовиться. Но что делать, если вы работаете все в одном помещении и нет возможности спрятаться от паникеров? Наша героиня, например, на собственном опыте убедилась, насколько сложно находиться с такими людьми, но еще сложнее — не заразиться их настроением и не поддаться всеобщей панике.

33-летняя Наталья работала финансовым менеджером в крупной компании и была на хорошем счету у руководства. Девушку ставили в пример остальным сотрудникам, и она очень быстро взбиралась по карьерной лестнице. Со стороны выглядело это так, словно она не прилагает никаких усилий и все ей достается просто так. Но на деле же все было иначе.

Наталью окружали не только завистники, готовые подставить ее при удобном случае, но и паникеры, ежедневно устраивающие театр одного актера. Постепенно девушка стала замечать, что работа в таком коллективе начала накладывать свой отпечаток — она превратилась в нервную особу, готовую разрыдаться по поводу и без.

Любая нестандартная ситуация начала выводить ее из зоны комфорта и в итоге она накручивала себя так, что лишь большая доза успокоительного могла остановить этот психоз. В итоге ее переживания «перекинулись» на близких — девушка стала изводить своей излишней тревожностью не только коллег и партнеров, но и своих родных, в результате чего, разумеется, отношения стали портиться. И каждый новый день проблема не решалась, она разрасталась как снежный ком и еще больше превращала жизнь девушки в ад.

Поняв, что дальше так жить не представляется возможным, Наталья написала заявление по собственному желанию и занялась восстановлением своего здоровья. Но, возможно, если бы она сразу избрала правильную тактику поведения (и выстроила бы грамотные отношения с коллегами), то ей удалось бы избежать многих негативных последствий.

passion.ru

Итак, что делать, если вы понимаете, что в вашем трудовом коллективе завелись паникеры (причем, не те, кто тихонько изводит себя негативными мыслями, а те, кто с завидной регулярностью «капают» на мозг окружающим, постепенно внушая им, что все действительно плохо». Не будем рассказывать о банальных способах «держать себя в руках» или «сменить работу», остановимся на более актуальных вариантах.

Создать вокруг себя атмосферу безопасности

Это не значит, что нужно выстраивать вокруг себя баррикады, ограничивая доступ к своей персоне всем сотрудникам, включая руководителя. Однако, как утверждают психологи, именно правильно обустроенное рабочее место поможет вам лучше справляться с негативными ситуациями. Создайте для себя эдакий оазис, где бы вы могли чувствовать себя более безопасно. Например, если вы предпочитаете дома разводить комнатные растения, то почему бы вам не принести несколько экземпляров в офис и не расставить их таким образом, чтобы они всегда попадали в поле зрения. Зеленый цвет, как известно, помогает расслабиться, перезагрузиться и почувствовать прилив энергии. Помимо этого, на рабочем столе можно разместить фотографии друзей или родных, чтобы они «своим присутствием» поддерживали и мотивировали вас. Если же вы увлекаетесь фотографией или живописью, тогда будет уместно повесить где-то рядом свою любимую работу, чтобы в моменты, когда на вас будет накатывать отчаяние и нервозность, вспомнить что-то приятное, связанное с ее созданием и избавиться от мрачных мыслей.

Как можно чаще выходить из кабинета и отправляться на прогулку

Недавние исследования американских ученых выявили, что люди, которые привыкли устраивать себе короткие «передышки» и прогулки рядом с офисом, менее подвержены стрессу, чем те, кто предпочитает никуда не выходить в течение всего рабочего дня. Пребывание на природе действительно снижает уровень стресса, поэтому постарайтесь не просто переключаться во время рабочего процесса, дефилируя на кухню за кофе, а именно организовать пешие прогулки. Изучите местность, возможно, неподалеку от вашего офиса есть парк или сквер, отлично подходящий для того, чтобы устроить себе сеанс «природотерапии». Помимо этого, постарайтесь по мере возможности устраивать летучки, планерки, тимбилдинг и даже переговоры на открытом воздухе. Это даст намного более эффективные результаты и поможет вам сохранить психическое здоровье.

Придерживаться определенной стратегии при общении с паникерами

Большинство паникеров подпитываются вашей энергией, наслаждаясь тем, что им сопереживают и стараются помочь. А уж если им удастся вовлечь в эпицентр негативных эмоций весь коллектив, то они могут посчитать, что цель достигнута и тихонько удалятся (оставив остальных участников процесса разруливать ситуацию). Поэтому, попробуйте держаться до последнего, не поддаваться на провокации и не кидаться в бой с кулаками, пытаясь доказать, что истина за вами. В данном случае самым разумным будет дать возможность паникерам высказать друг другу взаимные претензии, а заодно пожаловаться на несправедливость мира. Поверьте, что как только запас энергии иссякнет, они сами переключатся на какую-нибудь нейтральную тему. Но а если вы заведетесь, то лишь спровоцируете еще больший конфликт и в итоге окажетесь крайним.

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Не запивать стресс кофе или крепкими напитками (иначе это усугубит ситуацию)

Большое потребление кофеина способствует выделению адреналина, высокий уровень которого приводит к тому, что в самый неподходящий момент ваши эмоции зашкаливают и вы перестаете рационально мыслить, не можете противостоять взвинченному оппоненту. В итоге вы заводитесь сами, вовлекаете в процесс других людей и получаете на выходе конфликт. Кроме того, диетологи не устают повторять, что большое количество кофе (как и крепких напитков) не самым лучшим образом сказывается на состоянии вашей кожи и организма в целом. Подумайте, действительно ли вам нужны такие жертвы? Попробуйте хотя бы на время заменить свой любимый напиток чем-то менее вредным (той же чистой водой, например) и оцените результаты.

Сфокусироваться на результатах, а не на самом процессе

Очень важно во время того, как большую часть вашего коллектива охватывает паника, что они ничего не успеют, в следствии чего не сдадут проект и окажутся на улице без средств к существованию, не давать волю фантазии и не представлять в красках все эти малоприятные последствия. Постарайтесь также не отвлекаться на бытовые вопросы, думая, как там сейчас ваши родные, все ли у них хорошо, не случилось ли чего и так далее. В противном случае вы не сможете взять себя в руки и выполнить то, что от вас ждет руководство. Психологи рекомендуют в данном случае сконцентрироваться не на самом процессе, а на результатах. Это поможет вам справиться с волнением и вспомнить, зачем вы, собственно, пришли работать в данную организацию. Однако не переусердствуйте и не стройте из себя перфекциониста, ведь, как известно, лучшее — враг хорошего. И результат может вас скорее разочаровать, чем порадовать.

Освоить технику дыхания и научиться игнорировать негативные эмоции

Очень сложно бывает сконцентрироваться, когда вокруг все носятся в панике, активно жестикулируя и эмоционируя. Это действительно может свести с ума кого угодно, даже самого терпеливого и толерантного человека. Поэтому, как только почувствуете, что у вас начало закладывать уши, стучать в висках, сердце забилось с бешеной скоростью и к горлу начала подступать тошнота, то, возможно, у вас появились первые признаки панической атаки и чем раньше вы ее остановите, тем лучше. Чтобы не поддаваться массовому психозу, постарайтесь сконцентрироваться на собственных ощущениях, освойте технику дыхания (не зря она активно применяется во время медитаций) и «пропускайте» через себя негативные эмоции, исходящие от особо нервных личностей. Если паниковать начинает ваш руководитель (что очень редко, но все же случается), то постарайтесь убедить его в том, что намного эффективнее провести встречу (переговоры) чуть позже, когда он немного успокоится. Иначе в эмоциональном порыве могут быть приняты те решения, о которых он впоследствии пожалеет.

Не забывать об отдыхе

Каждодневное нахождение в обществе паникеров может негативным образом сказаться на вашем самочувствии, лишить аппетита и сна. А недостаток сна, как известно, приводит к тому, что человек становится еще более раздражительным и срывается на окружающих без видимых на то причин. Ведь именно сон, по мнению психологов, является прекрасным средством против стресса, помогающий восстановить ваши силы и вдохновить на новые подвиги. Приучите себя к тому, чтобы за пару часов до того, как отправитесь в кровать, выключать гаджеты, оградить себя от негативной информации или от просмотра «ужастиков» и триллеров. Если вы привыкли регулярно смотреть такие фильмы на ночь, то можете не удивляться, почему вас вдруг начали мучить кошмары, в результате чего утром вы чувствуете себя разбитым и агрессивным.