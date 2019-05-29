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Сквозь пальцы: на какие покупки мы зря тратим свою зарплату 

Anews 1 час назад
Фото: Anews
Отказавшись от этих вещей, вы сможете позволить себе дополнительный отпуск.

Кофе с собой

Стаканчик кофе на вынос не стоит дешевле 100 рублей. Сколько таких стаканчиков вы выпиваете в неделю? В месяц? Попробуйте посчитать. Наверняка, покупка кофемашины окупиться уже через пару месяцев.

Сувениры

Магнитики, календарики и статуэтки — совершенно бесполезные подарки, которые мы все равно привозим родственникам из путешествия. На эти деньги лучше, например, купить сестре местный крем или любую другую вещь, которая может пригодиться.

Диетические товары

Производитель думает, что достаточно наклеить на упаковку стикер «био» или «0% калорий» — и можно завышать цену. Только вот при ближайшем рассмотрении, эти батончики не так уж и полезны.

Фасованные продукты

Картошка в сетке стоит дороже — но не всегда хуже. Так зачем переплачивать?

Комедии в 3D кинотеатре

На 3D фильм стоит идти, чтобы посмотреть что-то зрелищное. Очередная комедия или драма в 3D-очках — трата денег.

Пластиковые пакеты

На пластиковых пакетах можно сэкономить 2000 рублей в год. Помимо этого, пора начать заботиться об окружающей среде.
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