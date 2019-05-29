Спящая красавица: девушка засыпала в самых неожиданных местах по 16 раз за день, пока не нашла неожиданное решение

24-летняя блондинка страдает нарколепсией, из-за которой она постоянно проваливается в сон и подвержена галлюцинациям, а окружающим кажется, что она пьяна. Все началось с прививки от Свиного гриппа, которую ей поставили в школе.

24-летняя Белл Хатт из Амстердама (Нидерланды) страдает редким заболеванием мозга — нарколепсией, однако она не сдается и везет максимально активный образ жизни, рассказывает британское издание Daily Mail.

Нарколепсия была диагностирована у Белл в возрасте 17 лет, после того как инъекция вакцины против свиного гриппа спровоцировала у нее чувство внезапной усталости, изнеможения и засыпания в классе.

Нарколепсия — это редкое заболевание мозга, вызванное отсутствием в мозге химического вещества под названием «орексин», которое регулирует бодрствование.

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Это вызывает приступы сна, когда человек внезапно засыпает, паралич сна, усталость и галлюцинации, и считается, что он вызван инфекцией, психологическим стрессом или гормональными изменениями.

По мере того как состояние мисс Хатт становилось все хуже и хуже, у нее появлялись «очень страшные» галлюцинации, аудио, визуальные и даже физические. Это приводило ее в ужас, и порой она уже не могла отличить реальность от сна или галлюцинации.

По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании, лекарства от нарколепсии не существует, но сонливостью можно управлять, устраивая дремоту в течение дня.

И Белл Хатт нашла неожиданный выход: она вспомнила, что лучше всего чувствовала себя во время физических упражнений, а вот стоило расслабиться — и нарколепсия тут как тут. Поэтому она стала фитнес-тренером и дремлет между занятиями. Так ее удается все дольше оставаться бодрой.

Мисс Хатт стала личным тренером и сказала, что здоровое питание — особенно с большим количеством белка и овощей — также улучшило ее качество жизни.

«Чем больше я работаю, тем больше бодрствую, и это на самом деле устраняет мои галлюцинации и паралич сна», — признается Белл Хатт.

Предыдущие парни негативно реагировали на ее состояние: им не нравилось, что она не хочет подольше полежать утром, потому что от этого у нее возникали галлюцинации; они смущались, когда она засыпала во время обеда. Но когда она сказала о своей нарколепсии впервые своему нынешнему бойфренду, он не стал напрягаться по этому поводу. Мать Белл настояла, чтобы парень пожил у них дома до того, как они станут жить вдвоем: чтобы он в полной мере представил себе, к чему готовиться. И он сообщил, что это вовсе не трудно — просто по-другому.

«Всякий раз, когда я засыпаю, он держит меня за руку, и это просто дает ему возможность смотреть футбол, поэтому он не возражает», — комментирует Белл.

Мисс Хатт считает, что бойфренд и ее мама помогли ей пережить трудные времена с ее состоянием. Она советует «оставаться настолько активным, насколько это возможно» и говорит: «Вы имеете нарколепсию, но не нарколепсия имеет вас».