Что стоит сделать сразу после того, как ты выпустишься

В ближайшее время бессонные ночи и волнение по поводу защиты диплома или диссертации прекратятся, а ты обретешь желанную свободу в своих действиях. Но некоторые решения могут даваться тебе тяжелее, чем обычно, и это абсолютно нормально. Heroine составил гайд для тех, кто хочет провести первые недели после окончания университета правильно — хорошо отдохнуть, определиться с планами на будущее и решить проблемы с документами.

Позаботься о своем ментальном состоянии

Жизнь в ближайшие пару недель может показаться тебе слишком хаотичной. Ты будешь чаще встречаться с друзьями, наслаждаться летом, мечтать о том, как ты переедешь в другой город или получишь работу мечты. Но у тебя пропадет элемент стабильности — в сентябре тебе не понадобится идти на учебу, а это может вызвать тревожность. Если ты чувствуешь, как беспокойство мешает тебе концентрироваться, ты можешь обратиться к психотерапевту, чтобы справиться с новым стрессом. Учитывай, что он будет увеличиваться, если ты не сохранишь здоровый образ жизни, особенно если находишься в незнакомом городе.

Пройди медосмотр

Сразу как только ты определишься с дальнейшим местом жительства, не забудь «прикрепиться» к поликлинике неподалеку. Чаще всего университеты предоставляют свои собственные услуги терапевтов, а уже после защиты диплома к ним обратиться не выйдет. Сделай копию всех своих медицинских анализов и выписок и найди ближайшее медучреждение, чтобы узнать, что еще может быть необходимо для перевода. Кроме того, не упусти возможность пройти медосмотр, чтобы не упустить никаких проблем со здоровьем. Ты также можешь рассмотреть возможность приобретения добровольной медицинской страховки, которая бы могла снизить расходы на платные обследования и повысить качество обслуживания.

Составь резюме

Возможно, ты уже заполняла анкету на HH, пролистывала список вакансий или даже устраивалась на работу, не требующую высокой квалификации. Сейчас — лучший момент для того, чтобы обновить свой профайл. Укажи тот факт, что ты окончила университет, добавить тему своей дипломной работы, средний балл, любые грамоты или похвальные награды. Не забывай регулярно обновлять свою анкету, а также просматривать предложенные вакансии.

Не стыдись начинать с нуля

То, что ты получила высшее образование, еще не значит, что ты можешь претендовать только на высокие должности. Пробираться по карьерной лестнице — тяжелая работа, но все должны с чего-то начинать. Если тебе делает предложение компания, в сфере которой ты бы хотела развиваться — согласись на собеседование и попробуй сразу оговорить, что ты планируешь расти как можно скорее.

Начни внимательнее относиться к документам

Чем старше ты становишься, тем больше бумаг тебе придется изучать и подписывать. При устройстве на работу обращай внимание на трудовой договор и не соглашайся просто поставить роспись под контрактом, который тебя не устраивает. Уделяй особое внимание размеру оклада, процентной надбавке, премиальным выплатам и штрафам — именно они чаще всего становятся камнем преткновения по окончании месяца. Помни, что даже если тебе крайне важно получить первую работу — еще не значит, что ты должна работать бесплатно.

Начинай копить

Как только у тебя появится работа, заведи привычку откладывать 10% от каждой зарплаты на отдельный неприкосновенный счет. Используй его только в случае крайней необходимости — на лечение или оплату аренды по квартире. Установи конечную цель и стремись ее достигнуть. Начинай с небольших сумм, например, с пяти тысяч рублей, а затем постепенно увеличивай свои накопления.

Рискуй

Сейчас — лучший момент для того, чтобы немного рискнуть и сделать то, что не получится повторить во взрослой жизни. Посмотри страну, съезди за границу, напиши песню, сними видеоклип, сделай все, что может даже не иметь смысла для своей карьеры. Не жди лучшего времени — используй настоящее, чтобы реализовать свои мечты, а возможно, и понять, куда тебе стоит направить свою энергию.

Помни, что социальные сети демонстрируют иллюзию

Твоя лента в Инстаграме может создавать впечатление, что все вокруг тебя с легкостью зарабатывают деньги, постоянно путешествуют и отдыхают большую часть недели. Это не значит, что их жизнь лучше и проще, чем твоя, так что постоянно помни о том, что социальные сети маскируют реальные проблемы людей. Постарайся абстрагироваться от чужих успехов или даже на время отказаться от использования соцсетей.

Есть ли у тебя план на ближайшее лето после окончания учебы?