10 признаков, что бедность стала привычкой

Мы узнали, что делать, чтобы не попасть в ловушку собственного ума.

Бедность — это не финансовое состояние, а образ мышления. Многие боятся признаться в желаниях: представить себя счастливыми обладателями яхты или шикарной квартиры. Печально то, что люди не уважают себя, постоянно думая, что недостойны нормальной жизни. Поэтому возможности обходят их стороной. Тренеры личностного роста утверждают, что именно установки, которые укореняются в сознании, становятся главной преградой на пути к безбедной жизни.

Когда бедность — привычка

1. Недовольство

Все вокруг виноваты в том, что человек живет в сложившихся обстоятельствах, но не он сам. Такая личность не может взять на себя ответственность за реальность, которую создала. Когда человек осознает, что все зависит только от него, тогда начнет что-то менять. Это будет тяжело, но необходимо для дальнейшего развития.

2. ⠀Страх роста

Такие люди всеми руками и ногами держатся за стабильность, пусть даже она не приносит удовлетворения. Самое важное для них — трудовая книжка и хоть какая-то собственность, чтобы душа была спокойна. Проблема в том, что мы боимся новой жизни, к которой каждый раз стремимся в своих мечтах. Может, стоит перестать предавать себя, сделать первый шаг, подготовиться к неудаче, улыбнуться и заслуженно прийти к своему счастью?!

3. Успех других

Человек с привычкой бедности не верит в честный успех кого-либо. Если коллега добилась повышения, то только тем, что кто-то за нее похлопотал. Психологи называют это своеобразной защитой от несостоятельности. Если индивид не признает успех другого, значит, он не готов к приходу своего. Научитесь радоваться, чтобы Вселенная поняла, что вы тоже имеете право на это и желаете это принять и в свою жизнь.

4. ⠀Бессмысленная расточительность

Как только человек получает зарплату, у него возникает соблазн на что-нибудь ее потратить. Зачастую не важно, на какие конкретно вещи. Главное — получить чувство небывалого удовлетворения после того, как приобретенный предмет будет в руках. Ведь вы целый месяц работали для этого! К сожалению, многие люди воспринимают деньги именно как средство для существования. Мало кто хочет копить и нацеленно инвестировать их в саморазвитие и здоровье. Именно это является мощным фундаментом для успешных людей. Стоит подчеркнуть, что они не тратят, а инвестируют в себя!

5. Выживание

Специалисты подмечают, что именно программа «на выживание», которая заложена с детства, убивает все представление о многочисленных возможностях. Они есть. Просто мы не видим их в силу своей ограниченности. Постоянные мысли о том, что приготовить на неделю и что надеть, загоняют в угол и не дают развиваться.

6. Чудо

Бедные всегда ждут, когда на них свалится денежный куш. Они не надеются на себя, а перекладывают ответственность на игровые автоматы или финансовые пирамиды, от которых потом сами же и страдают. Ведь им надо как-то оправдать свое положение.

7. Финансовая слепота

Сейчас люди деньги делают, на чем это возможно. Многие поражаются, как дельцы умело варьируют финансами, не прилагая особых усилий. Чтобы сколотить капитал, им пришлось поработать над собой, предложить тысячи идей и найти спонсора. В то время как бедный человек будет страдать ленью и сетовать на жизнь.

8. Отсутствие уверенности в себе

Это качество либо воспитывается с детства, либо вырабатывается годами во взрослом возрасте. Надо признать, что мир жесток. На каждом шагу царит большая конкуренция. Поэтому нужно быть мобилизованным, чтобы в любой момент показать, что ты достоин места под солнцем. Психологи говорят, что самый верный способ — начать играть роль уверенного в себе человека, а потом все станет на свои места. Также надо трезво понимать то, что все нынешние состоятельные люди много раз получали отказы, прежде чем добиться ошеломительных результатов. Не нужно бояться отказов! Парадоксально, но именно неудачи помогают идти навстречу мечте.

9. Дешевые продукты

Человек с низким доходом вынужден покупать недорогую пищу. Главное, на что он смотрит, — срок годности и цена. Вкус уходит на последний план. Из года в год это укореняется. Даже когда появляется возможность купить что-то подороже, он делает выбор в пользу вкусовой привычки. Чтобы коренным образом изменить ситуацию, нужно уже сейчас строить свою реальность. Специалисты по личностному росту рекомендуют начать покупать деликатесы, отсекая мысли о том, что это дорого. Напомню, что Вселенная действует по такому закону: что в мыслях, то и на деле.

10. Контроль бюджета

Если, выходя из магазина, не можете оторвать глаз от чека, и в голове после любой покупки постоянно крутится мысль: «Сколько осталось? Хватит ли мне на жизнь?», то вы в западне для бедных. Даже когда удастся улучшить материальное положение, этот страх может продолжать вас преследовать.

Что делать?

Ответ простой: работать над собой.

Первое, что надо сделать, — выписать на бумаге свои негативные убеждения, которые не дают развиваться. Затем переписать их на позитивные.

Суметь в них поверить и начать контролировать мысли.

Чтобы не нести груз обид в будущее, простить близких и врагов.

Неустанно развивавать уверенность и креативное мышление. Сейчас в интернете существует много бесплатных тренингов и роликов, которые помогут пополнить знания о мире и психологии людей.

Также не стоит забывать о том, что нужно устраивать праздники души, чтобы они стали одной из ваших мотиваций.

Помните, что нельзя рассчитывать на другой результат, изо дня в день совершая одни и те же действия.