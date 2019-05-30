Задача на логику: какая из женщин на картинке больше остальных понравится мужчине

Язык тела может рассказать гораздо больше, чем мы думаем и, возможно, чем мы бы того хотели.

В Сети набирает популярность загадка. Читателям предлагается ответить на вопрос: какая женщина нравится мужчине, изображенному на рисунке, больше остальных? Для этого нужно внимательно посмотреть на картинку — ответ кроется в ней самой.

Как это работает

Определенные и иногда неосознанные жесты тела рассказывают о наших намерениях все и даже немножко больше.

Когда мы находимся один на один с собеседником — это одно. Но что, если речь идет об общении сразу с несколькими женщинами? Как можно понять, какой именно будет симпатизировать парень?

Психолог Аллан Пиз описал в книге "Язык тела. Как читать мысли других людей с помощью их жестов" свои наблюдения относительно этой темы. Он считает, что определить заинтересованность мужчины в той или иной женщине очень просто. Даже если он никак в своей речи не выказывает своего расположения, определить определенную степень можно, внимательно посмотрев на положение тела.

Вы уже выбрали девушку, которой, по вашему мнению, симпатизирует наш главный герой?

Итак, ответ:

Разгадать загадку становится очень просто, если внимательно приглядеться к ногам парня. Носы его ботинок смотрят в сторону той самой девушки, которая понравилась ему больше остальных.

Как это работает? Аллан Пиз считает, что с вероятностью в 99% такой бессознательный жест указывает на симпатию.

В следующий раз, когда будете на вечеринке или в гостях, обязательно проверьте эту теорию.