Что в женщинах кажется мужчинам привлекательным

Как ни странно, но эти мелочи привлекают мужчин, хотя сами девушки зачастую пытаются их скрыть и считают недостатками. Так может, пора расслабиться?

Акцент

Акцент, невыговаривание буквы «р» или легкое заикание выделяют девушку из толпы и делают ее особенной. Мужчины запоминают это не как недостаток, а как отличительную черту.

Растяжки

На самом деле многие парни даже не представляют, что это, и тем более не видят в растяжках катастрофы. А если любимый видит недостатки кожи после родов, то скорее посчитает их достоинством, ведь вы дали жизнь ребенку.

Полотенце на голове

КТО?ЧТО?ГДЕ?

Как ни странно, но собранные под полотенцем мокрые волосы, особенно длинные, многие представители мужского рода считают сексуальными.

Естественность

Естественность для большинства мужчин предпочтительней яркого макияжа, с которым девушку даже поцеловать сложно. Ненакрашенная женщина показывает, что она достаточно уверена в себе, а это очень привлекательно.

Очки

Да, оказывается, в них можно не только учиться и работать, эта деталь привлекает парней, так что перестаньте стесняться.

Хороший аппетит

По результатам исследований, хороший аппетит, по мнению мужчин, значит, что женщина в себе уверена, не трясется над каждой калорией и не портит ему ужин скорбным видом. Хотя многие девушки до сих пор полагают, что лишний лист салата на свидании ставит на них крест.

Босые ноги

КТО?ЧТО?ГДЕ?

Для парней это признак незащищенности и доверия, ну и еще это повод носить девушку на ручках.

Страх

Необязательно падать в обморок от каждого шороха, легкого испуга вполне достаточно. Наши страхи дают мужчинам почувствовать себя героями, даже если спасать нужно только от мыши или таракана.

Мужская рубашка

КТО?ЧТО?ГДЕ?

Как это ни банально, но им нравится, что мы носим их рубашки и футболки, ведь это значит, что мы признаем близость и доверяем.

Собранные волосы

Собранные волосы открывают шею и ключицы, делая девушку более хрупкой и незащищенной. А еще это дает возможность подойти сзади и поцеловать.