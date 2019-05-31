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Как женщины любят мужчин глазами 

BigPikcha.ru 3 часа назад
Фото: BigPikcha.ru
Широко распространено мнение, что мужчины любят глазами, а женщины — ушами. Так вот, мы решили доказать, что это совсем не так, что женщины тоже не прочь полюбоваться на внешние данные своего спутника.
Мы собрали 12 примеров внешних достоинств мужчин, на которые женщины при знакомстве и последующем общении обращают больше всего внимания.

То, как он одевается

Важно, чтобы мужчина умел хорошо одеваться, ведь это целое искусство. Мужчин, которые знают, что им идет, и выбирают хорошо сидящую одежду, не так много, как хотелось бы. Такие мужчины уверены в себе и знают, чего они хотят.

Закатанные рукава

Одна из тех необъяснимых вещей, которые привлекают женщин, — закатанные рукава строгой белой или фланелевой рубашки.

То, как он потягивается

Да, многих женщин буквально гипнотизирует то, как мужчина потягивается. Наверное, из-за того, что при этом напрягаются определенные мышцы, да и вообще этот образ вызывает у женщин фантазии о том, как мужчина выглядит в неформальной обстановке.

Улыбка

Улыбка, полуулыбка, широкая улыбка или ухмылка — всё выглядит божественно, особенно когда улыбка искренняя и затрагивает глаза.

Руки мужчины

Вы не поверите, как много женщин в первую очередь обращают внимание на руки мужчины. Необязательно делать каждый день маникюр, достаточно того, чтобы руки выглядели ухоженными — длинные пальцы с аккуратными ногтями и мягкой кожей (да, наждачка вместо рук мало кому понравится).

Борода или щетина

Еще одна необъяснимая и привлекательная черта, на которую ведутся многие женщины. Наверное, потому, что так мужчина выглядит более брутальным.

Татуировки

Может быть, татуировки нравятся и не всем женщинам, но они на 100% привлекут внимание слабого пола, а также наведут на размышления, есть ли у мужчины татуировки, которые не видно из-за одежды.

Расстегнутые верхние пуговицы рубашки

Не спорьте, просто возьмите и расстегните пуговицы, расслабьте галстук слегка — и вы тут же поймаете на себе женские взгляды.

Прическа

Ничто так не портит образ, как плохая прическа или неухоженные волосы. А вот модная прическа наверняка заставит оглянуться не одну женщину.

Мужские ягодицы

Да-да, не только мужчины любят смотреть на нежную пятую точку. На самом деле определенной причины, почему женщины замечают мужскую попу, если увидят что-то достойное, нет — просто замечают, и всё.

Низкий голос

Мы знаем, что голос не совсем относится к внешности, тем не менее не могли обойти эту черту стороной. Мужчины с глубоким, звучным баритоном даже при неважнецкой внешности кажутся намного сексуальнее, чем ухоженные мужчины с высокими или невыразительными голосами.

То, как он пахнет

Нет, мы вовсе не имеем в виду запах мужика, который забыл, что такое душ. Когда женщине начинает нравиться мужчина, первым делом она обращает внимание на то, как он пахнет, на неповторимое сочетание его одеколона, лосьона после бритья и его собственного запаха.
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