Как защитить телефон от негативной энергетики

Эксперт рассказала о влиянии гаджета на судьбу.

Каждая вещь имеет свою энергетику. Те предметы, которые нас окружают, создают общий энергетический фон. Они способны сохранять след того, кто с ними взаимодействовал. С приходом цифрового прогресса телефон стал неотъемлемой частью жизни. Сегодня человек без него как без рук. Это главный инструмент общения. Мы узнали у эксперта по эзотерике, как обезопасить гаджет от влияния негативной энергетики.

— Любая негативная ситуация, участником которой была какая-либо вещь, оставляет энергетический отпечаток, — говорит эксперт по эзотерике Инна Михайлова. — Если такой предмет находится рядом каждый день, то может заметно влиять на уровень вибраций (энергетическая волна, на которой мы живем. — Прим. ред.). В нашем энергетическом поле образуются так называемые пробоины. Человек начинает замечать, что что-то идет не так… В первую очередь это касается телефона, который постоянно носим с собой. Кому-то гаджет может показать обычным железом. На самом деле он обладает магнетическими свойствами. Поэтому его тоже нужно уметь защищать от негативной энергетики, чтобы вместо инструмента общения он не стал причиной неудач.

1. Фото

Есть такие люди, которые любят фотографировать кладбища, памятники или, чего хуже, процесс прощания. Кто-то с особым трепетом хранит фото ушедших близких… Потом многие удивляются, почему начинают себя неважно чувствовать или заболевать. Надо понимать, что изображение несет в себе мощный отпечаток энергетики. Если телефон наполнен снимками с прогулок по паркам и т. п., то это замечательно. Таким образом вы оказываете себе дополнительную энергетическую терапию. Натыкаясь на иконку с галереей, у вас будут всплывать самые приятные воспоминания о добрых минутах. Поэтому думайте, что вы фотографируете и для чего. Иначе можно притянуть беду.

2. Ссоры

К сожалению, по телефону мы не только испытываем радость от общения, но можем и обрушиться гневом. Энергетика от неприятного разговора, сопровождающегося криком и недовольством, окажет влияние не только на нервную систему, но и станет своеобразной радиацией, которая будет исходить из гаджета и отравлять вашу жизнь. Чтобы нейтрализовать напряжение, необходимо произвести некоторые ритуалы, о которых расскажу ниже.

3. Поломка гаджета

Если телефон не подлежит ремонту, не стоит держать его дома. Значит, Вселенная таким образом подсказала, что пора проститься со старой жизнью и начать новый путь. Многие эзотерики вообще считают цифровую технику своеобразным порталом, через который протекают различные потоки. Чтобы не притягивать к себе негатив из прошлого, лучше смело избавиться от гаджета.

4. История браузера

Также советую удалять из истории браузера какие-либо ссылки на сайты, несущие негатив. Особенно те, что связаны с различными болезнями и ушедшими из жизни людьми. Все равно через эти тонкие энергетические каналы незаметно просачивается информационное поле, которое может способствовать формированию неприятных событий. К этому же относится блокировка неприятных абонентов как в телефонной книге, так и в социальной сети. Разблокируете их, когда все утрясется.

Как очистить телефон от негативной энергии

— Доказано, что материя живая и что все состоит из энергии, — делится Инна Михайлова. — Если у вас по телефону с собеседником состоялся тяжелый разговор, то слегка намочите ватный диск водой или специальными салфетками протрите гаджет и чехол. Нежелательное излучение можно нейтрализовать огнем. Зажгите свечу и подержите над ней телефон. Конечно, это нужно делать хотя бы на расстоянии метра от огня, чтобы он не взорвался. Также солнечные лучи и молитва помогут в этом.