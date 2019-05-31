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5 признаков того, что это не любовь, а зависимость 

СОК.медиа 2 часа назад
Фото: СОК.медиа
Любовь — самое прекрасное чувство, которое может связывать людей. Но иногда партнеры по-настоящему не любят, а просто зависимы друг от друга на эмоциональном уровне. Такие отношения не являются здоровыми и приносят массу неудобств обоим партнерам. Как распознать зависимость?

1. Ваши мысли посвящены только любимому

У каждого человека, будь он в паре или нет, должна быть своя личная жизнь. Работа, дом, хобби, путешествия — это то, что делает ее разнообразной. Если ваши мысли все время заняты половинкой, вы думаете, где он, что делает, с кем общается, значит, скорее всего, вы зависимы. Постоянные звонки, упреки, скандалы и обвинения с вашей стороны могут разрушить отношения. Старайтесь отвлечься и не контролировать партнера ежеминутно.

2. Вы перестали общаться с близкими

После знакомства с партнером, все ваши дружеские посиделки отошли на второй план? Вы больше не созваниваетесь с близкими, не проводите вместе время и не делитесь планами на ближайшие выходные? Вы хотите каждую минуту проводить только со своим возлюбленным? Помните, что рано или поздно вы устанете от такого тесного общения. Кому-то из вас захочется глоток свежего воздуха, ведь перенасыщение друг другом очень вредно для отношений.

3. Хобби отошло на второй план

Раньше вы любили рисовать пейзажи, заниматься скалолазанием или посещать мастер-классы, а сейчас все время стоите у плиты лишь бы приготовить что-нибудь вкусное своему возлюбленному. Да, уделять внимание друг другу нужно обязательно, но не забывайте о себе. В первую очередь, человек интересен, как личность, а ее нужно развивать. Чем шире круг ваших увлечений, тем больше вы интересны партнеру.

4. Не обращаете внимание на недостатки

Оправдывать плохое поведение партнера — любимое занятие зависимых людей. Они надеются на лучшее, думают, что человек изменится, но этому не бывать. Чем больше вы позволяете, тем меньше вас будут уважать. Эмоциональная нестабильность, проблемы в семье или на работе не могут быть причиной грубости, хамства и невежества по отношению к близкому человеку.

5. Мнение партнера — истина в последней инстанции

По любому жизненному вопросу человек должен иметь собственное мнение. Конечно, прислушиваться к близким стоит, но только тогда, когда вам нужен совет. Если вами манипулируют, а вы поддаетесь, значит вы находитесь в токсичных отношениях. Нельзя позволять кому-либо принимать за вас важные решения и брать ответственность за жизнь. Каждый человек сам кузнец свое счастья.
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