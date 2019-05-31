Что может сказать о характере женщины положение ее ног

Говорят, о характере женщины может рассказать ее взгляд, мимика, интонации и голос. Однако, по мнению психологов, ярким индикатором может стать и положение ног женщины.

Чаще всего тело принимает то или иное положение неосознанно. Но задумайтесь о том, как вы обычно располагаете ноги, когда сидите на стуле.

В том случае, если вам нравится сидеть с сомкнутыми коленями и разведенными стопами, вы обладаете спонтанным характером, и не любите детально обдумывать решения. Вы яркий, непосредственный человек, который умеет наслаждаться каждым мгновением жизни. С вами легко общаться и вести непринужденные беседы.

Женское «нога на ногу» также многое говорит о характере. Если вам нравится сидеть так, то скорее всего вы четко знаете, чего хотите и прямо движетесь к цели. Легко генерируете идеи и даете умные советы, быстро принимаете решения и всегда знаете, как заработать деньги. А еще, как правило, такие женщины не зависят от чужого мнения и требуют уважения к себе.

Раздвинутые колени говорят о вашей силе и твердом, практически «мужском» характере. Вы уверены в своих силах, но не переоцениваете свои возможности. Иногда, чтобы принять взвешенное решение, вам нужен хаос вокруг. Многие, общаясь с вами, могут решить, что вы чересчур горды и высокомерны. Однако ваши лучшие качества просто не всегда раскрываются при первой встрече.

«Школьная» посадка — сведенные колени и стопы говорит о вашей ответственности и готовности всегда прийти на помощь окружающим. Однако люди могут злоупотреблять вашей отзывчивостью. Вам стоит научиться отказываться, когда просьба друзей идет в разрез с вашими интересами.

Положение ног в стиле английской леди (сомкнутые, но отведённые в сторону колени) говорит о вашем перфекционизме и желании все делать по правилам. Вы внимательны к мелочам и упорны. Кроме того, вы стараетесь добиться и идеального внешнего облика, хотя многим кажется, что это происходит само собой. Однако, такое стремление к идеалу может говорить и о вашей неуверенности в своих силах.