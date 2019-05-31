Какое первое впечатление производят знаки зодиака

Говорят, что первое впечатление обманчиво, и знаки зодиака полностью с этим согласны. Даже не нервничая при первой встрече с вами, они могут выглядеть слегка не в себе.

Овен

Смотрит на вас так, будто вы — результат длительного процесса пищеварения, ведет себя с вами соответствующим взгляду образом. Заставляет возненавидеть ее и напрочь отказаться от последних крупиц человеколюбия в считанные секунды. На самом деле она — еще тот мягкий котик, только тщательно скрывает это за маской разъяренного суккуба.

Телец

Культурна, вежлива и уравновешена. Выглядит, как маньяк-психопат под транквилизаторами. Полностью убивает желания доверять людям. Но внутри оказывается очень приятной дамочкой, с которой можно и на симфонический концерт сходить, и на барной стойке станцевать, и за бывшим проследить.

Близнецы

Производит неизгладимое впечатление яркого представителя биполярного расстройства: бегает, смеется, заливает внутрь вас и остальных несчастных вино и пошлые шутки, через минуту — кидается на диван, смотрит в потолок, не моргая и пытается умирать от внеземного горя. Если продержаться рядом с ней хотя бы несколько часов, то можно понять, что дама она отличная, хоть и немного двинутая.

Рак

Угрюмое членистоногое, интереснее которого может быть даже табуретка. Выглядит так, будто все ее родственники и друзья самоубились со скуки и вы — следующий. Но если предложить ей немного красного и сухого, она в миг превратится в шальную императрицу, о которой вы даже боялись мечтать. Почему боялись? Потому что страшно любить женщину, которая слушая ваши признания в чувствах, планирует побег с цыганским табором.

Львица

Стерва 1385940 уровня. Ее надменный взгляд, ухмылка и поднятая левая бровь будто твердят вам, что познакомиться вам лучше с пластическим хирургом, а еще лучше — выйти в окно здесь и сейчас, а не задавать ей вопросы по поводу ее личности. В реальности же Львица — прелестное млекопитающее, которое готово вас усыновить и любить до потери пульса. Вашего.

Дева

В первую же минуту знакомства рассказывает вам самые интимные секреты, приказывает держать спину прямо и пальчиками тут не щелкать, пока она вещает вам. Коктейль из пошлости, чрезмерного доверия и серьезного намека на диктаторство — на самом же деле это проверка. Если прошли тест, получайте идеальную женщину, прекрасную любовницу или преданного друга. Если нет, то лапшу на уши, пустые обещания и психологическую травму.

Весы

Веселая, харизматичная, умная, красивая — ну подарок просто, а не человек. Но если покопаться в Весах поглубже и подольше, то можно вырыть далеко недружелюбных монстров, которые ждали, когда можно будет сожрать ваши мозг, сердце, душу.

Скорпион

При первом же визуальном контакте, смотрит на вас так, будто соблазнит вас, вылюбит, не уточнив вашего на то разрешения и мнения вообще. Вполне возможно, что так оно и будет, и единственное, что мы можем порекомендовать — наслаждайтесь, потому что Скорпион в брачный период (то есть всегда) то же самое, что и самка богомола: еще и неплохой пир устроит после секса.

Стрелец

Тамада и психотерапевт в одном лице. В первые же секунды знакомства готова устраивать конкурсы и шутить шутки, но узнав, что по субботам вы работаете полную смену, готова поплакать с вами, проанализировать вашу жизнь и найти причину того, что в 30 лет вы таки все еще не начальник. Она и в реальности такая, поэтому подумайте, хотите ли вы постоянно разбирать все свои комплексы по полочкам? Предупреждаем: даже если вы привяжите ее к стулу, заклеите рот, Стрелец все равно будет передавать вам свой психоанализ телепатически или азбукой Морзе, моргая.

Козерог

Намекнет на ваши заурядные умственные способности одним лишь взглядом, а острое желание подсыпать ей в кашку чая пурген возникнет у вас уже после пары козерожкиных слов. Если перебороть непреодолимую нужду задушить ее, то она станет приятным и интересным собеседником. Но это неточно!

Водолей

Отвечает невпопад, смеется, когда не шутили, перебивает, неожиданно начинает петь народные песни или читать стихи — именно так Водолей реагирует на знакомство. Производит впечатление городской сумасшедшей, но кроме жирных безуминок, она очень интересный и талантливый человек. Стоит претерпеть первое знакомство и наслаждаться общением уже на второй встрече.

Рыбы

Находятся глубоко в астрале, даже если вы рассказываете что-то сокровенное о себе, даже если вы танцуете стриптиз, показываете фото котиков или накидываете веревку на лампочку. Производят впечатление, будто они уже давно дружно взялись за плавники и отошли в мир иной, но в реальности она просто думает о прекрасном. И черт поймет, что это значит.