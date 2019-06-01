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Как в Китае унижают девушек старше 27 лет 

Рамблер 7 часов назад
Фото: depositphotos.com
Несмотря на все успехи Китая в мировой экономике, в некоторых сферах дела обстоят не так радужно. Об особой демографической ситуации и политике знают многие: в Китае действует правило "одна семья — один ребенок". И сейчас назревает новая проблема, не менее серьезная, чем перенаселенность.
Китайские семьи во что бы то ни стало стараются родить мальчика, как только появляется возможность узнать пол будущего ребенка, женщины решаются на аборты, если на УЗИ выясняется, что будет девочка. Уже сейчас мужчин в Китае значительно больше, чем женщин. Но конкурировать за женщин они не торопятся. Не тот менталитет.
Жену китайский мужчина выбирает придирчиво — она должна быть покорной, робкой и всегда и во всем ему угождать. Все больше китайских девушек поступают учиться в университеты, причем не только китайские, но и зарубежные, они становятся востребованными специалистами, строят карьеру и добиваются успеха.
Однако в китайском обществе главным мерилом успеха женщины считаются замужество и материнство. Не стремящихся создать семью девушек старше 27 лет с хорошим образованием и карьерой в Китае официально именуют "шен нюй". Это слово состоит из двух иероглифов: нюй — это женщина, а шен можно перевести как остаток, излишек, избыток. В китайском языке это слово имеет негативный оттенок.
Женский форум
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