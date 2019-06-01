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Фразы, которые раздражают мужчин 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Дорога перемен"
Стоит почаще произносить эти слова, чтобы вывести из себя самого невозмутимого и терпеливого мужчину.

О чем ты думаешь

Не поверите, но чаще всего ни о чем, поэтому если заметите на лице любимого мужчины сосредоточенное выражение, просто дайте ему отдохнуть и займитесь своими делами.

Поговори со мной

Мужчины в массе своей не такие разговорчивые, как женщины. Если человек не хочет разговаривать в данный момент, не стоит его заставлять против его воли. Это никому не понравится.

Сделай что-нибудь

В сложной ситуации важно всегда сохранять спокойствие. Если вы знаете, что делать, делайте. Мужчина к вам подключится.

Я не обиделась

Лучше сразу скажите, что не так и почему вы ведете себя иначе, чем всегда. Не ждите, что мужчина догадается, помогите ему все исправить к лучшему. Честной быть выгодно.

В этом ты весь

Когда мужчина в очередной раз чем-то вам не угодил — не закрыл тюбик с пастой, не опустил стульчак унитаза, доел борщ и поставил пустую кастрюлю в холодильник — не устраивайте скандал из-за ерунды. Смиритесь, потому что он действительно привык так делать и не перестанет, или уходите.
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