«Все твое — мое»: как понять, что кто-то «забрал» вашу жизнь (в том числе любовь и удачу)

«Все твое — мое» — это не слова брачного договора, когда новоиспеченные супруги обещают делиться друг с другом горем и радостью, а также, совместно нажитым. Это девиз людей, желающих лишить вас самого дорогого: красоты, любви, здоровья, удачи… просто потому, что они вдруг решили, что ваша жизнь намного успешнее, поэтому почему бы этим не воспользоваться.

Эти личности (или, как их называют, крадники) действуют наверняка до тех пор, пока не достигнут своей цели. Что из этого получается знает наша героиня, которая 10 лет боролась с неудачами, в то время, пока крадники процветали за ее счет.

Оглядываясь назад, 39-летняя Светлана понимает, что в какой-то момент ее жизнь сделала резкий поворот и пошла совсем не по тому сценарию, по которому должна была. Ей всегда давалось все слишком легко: школа с золотой медалью, красный диплом и признание педагогов, работа в престижной компании, достойные мужчины и шикарные подарки, успешный бизнес и прочее.

Достигнув высот в своем городе, Светлана решила покорять столицу, для надежности прихватив свою подругу, у которой жизнь на тот момент вообще не клеилась — девушку уволили с работы, и она хваталась за любое дело, лишь бы остаться на плаву, жених изменил прямо накануне свадьбы, да и родители поставили ей условие, что она должна переехать в свою квартиру, освободив их жилплощадь. А то, что у их родной кровинки просто не было денег на аренду, их не особо волновало. Поэтому Светлана не могла бросить несчастную в такой обстановке и взяла ее с собой в столицу.

Девушкам сразу же улыбнулась удача — они нашли просторную комнату недалеко от центра и потенциальных партнеров, которые готовы были рискнуть и вложиться в совместный проект. Светлана с энтузиазмом взялась за дело, быстро обросла новыми связями и преданными поклонниками, раскрутила проект и начала активно расширять сферу деятельности.

А вот ее подруга постоянно оставалась в тени — ее не устраивало, что нужно было много работать, не нравилось, что на нее не обращают внимания мужчины, да и вся слава, по сути, доставалась Светлане. Девушка уже откровенно начала ей завидовать, забыв о том, что лишь благодаря Свете и перебралась в большой город, иначе так бы и перебиралась с хлеба на воду в своей провинции. Она исходила ядом, пытаясь очернить свою успешную соседку по квартире, распуская про нее все более изощренные сплетни.

В определенный момент Светлана не выдержала, девушки крупно поссорились и разошлись каждая своей дорогой. У Светы остался проект и новоприобретенная квартира в столице (пусть и в ипотеку), а ее менее удачливая подруга забрала контакты и связи.

И вроде бы все стало налаживаться, но через какое-то время Светлана вдруг осознала, что топчется на месте, деньги, что удалось заработать на первом проекте, пошли частично на оплату взноса по квартире, новых вариантов не предвиделось, мужчины, еще вчера готовые были кинуть мир к ее ногам, растворились в ночи, да и в целом создалось ощущение, что удача ее покинула.

Зато у ее менее успешной подруги все начало налаживаться. Девушка вернулась в свой родной город, открыла тот же самый бизнес (пусть и не такой масштабный, по столичным меркам, но все же), нашла разведенного мужчину, вышла замуж и зажила спокойной семейной жизнью. И не важно, что высот она так и не достигла — им с мужем вполне хватало той, прибыли, что приносил проект и на большее они не рассчитывали.

А вот у Светы становилось все хуже — поняв, что без новых вложений ее бизнес пойдет ко дну, она его закрыла и стала пытаться устроиться в крупные компании, чтобы вообще не остаться без средств.

Однако все шло по одному сценарию — как только испытательный срок заканчивался, ее просили по собственному желанию, без объяснения причин. Те немногие мужчины, которые обращали на нее внимание, после нескольких месяцев активных ухаживаний переключались на менее привлекательных особ, оставляя Светлану в недоумении, что же, собственно, она сделала не так.

И на протяжении 10 лет она безуспешно пыталась найти причину происходящих с ней неудач, чтобы понять, чем она могла прогневать судьбу. Нет, она, конечно, до сих пор выглядела молодо, но красота ее поблекла, да и уверенность куда-то испарилась — еще бы, ведь мужчины, словно по одному сценарию, всегда в итоге предпочитали ей менее эффектных женщин.

Подруги удивлялись — эта некогда сильная и успешная дама, привыкшая всего добиваться сама, постепенно сникла, а если на горизонте появлялся симпатичный представитель сильного пола, то и вовсе впадала в ступор. С работой тоже в итоге не заладилось — ее успешные идеи реализовывали теперь другие, а ей же оставалось перебиваться разовыми проектами. Денег катастрофически не хватало, зато долги росли в геометрической прогрессии. И даже те партнеры, что много лет восхищались ее талантами и работоспособностью, постепенно перестали реагировать на звонки и сообщения, словно вычеркнув ее из своей жизни.

В конце концов Светлана решила обратиться к экстрасенсу, чтобы определить, почему ее жизнь сделала такой виток и прошла словно по другому сценарию. Эксперт подтвердил ее домыслы, добавив, что ее судьбу «забрали» и это заслуга того человека, который завидовал ей больше всего.

Кто такие крадники и чем опасно магическое воровство?

Крадник — это возможность с помощью магических ритуалов забрать у других людей здоровье, красоту, богатство, энергию, любовь, молодость и так далее, вплоть до судьбы. Это так наываемая порча, древний ритуал, позволяющий достичь желаемое за счет других.

При этом различают «разовое» вмешательство, когда человек берет что-то конкретное и, получив от «донора» желаемое, успокаивается, или постоянная подпитка за счет другого. В данном случае можно достаточно продолжительное время пользоваться благами «донора» и процветать за его счет.

И чем лучше будет работать крадник, тем невыносимее станет существование человека, выступающего в качестве донора. К сожалению, магическое воровство было (и будет) всегда, с этим ничего не поделаешь.

Специалисты утверждают, что самостоятельно избавиться от данного вида порчи нельзя, но вот обнаружить у себя ее наличие (или отсутствия) вполне по силам каждому человеку.

Как определить, есть ли у вас нечто подобное?

Отношения в семье начинаю портиться и если раньше вы все решали мирным путем, то теперь разговариваете исключительно на повышенных тонах и все чаще задумываетесь о разводе. Свободные люди замечают, что никак не могут устроить свою личную жизнь, все романы заканчиваются неудачами, словно по одному сценарию.

Кто-то из вашего окружения начинает резко интересоваться мельчайшими подробностями вашей жизни (с участием спрашивая, все ли у вас хорошо, не нужна ли вам помощь). При этом интересующийся начинает с каждым днем выглядеть все лучше, а вы, соответственно, все хуже.

Вы вдруг начали резко болеть и, не успев избавиться от одной хвори, тут же «подцепляете» нечто другое. Лечение в большинстве случаев не приносит результата, у вас наблюдается бессонница, апатия, раздражение и тревожность.

Даже при стабильном заработке деньги начали словно утекать сквозь пальцы. Если раньше этой суммы вам вполне хватало, то сейчас вы еле-еле сводите концы с концами. Кроме того, вас могут подстерегать какие-то финансовые потери, увольнение, убытки и так далее.

Вас не оставляет чувство, что что-то в вашей жизни происходит не то, слишком уж стремительные перемены, происходящие практически в один и тот же период. Во-первых, вас должен насторожить тот факт, что у вас вдруг в жизни стало резко все плохо, а вот у кого-то менее успешного, наоборот, дела пошли в гору (у знакомых или родственников, у соседки, да хоть у продавца из ближайшего магазина). Скорее всего без стороннего вмешательства здесь не обошлось и нужно искать сопутствующие симптомы.

Что нужно сделать, если обнаружили у себя нечто подобное?

Для начала необходимо провести у себя в доме генеральную уборку, уделив особое внимание дверям и дверным проемам (вымыть их нужно очень тщательно).

После этого можно «почистить» негативную энергетику с помощью свечи (пройтись по всем комнатам, не пропуская ни один угол). Кроме того, необходимо обратиться к специалистам, которые с помощью ритуалов «почистят» вас и помогут избавиться от напасти. Да, вы уже не вернете того, что ушло, но сможете избавиться от новых посягательств на то, что вам по-настоящему дорого и впоследствии наладить свою жизнь.