«Я убивала себя едой»: девушка потолстела до 220 килограммов ради любви

В возрасте 18 лет Кирсти Моунси из Кингстон-апон-Халл весила 222 килограмма и практически была привязана к дому. Она набрала вес ради молодого человека, притворялась, что ее устраивает ее фигура, но в конце концов не выдержала и решила похудеть.

Кирсти Моунси всегда была склонна к полноте. В 11 лет она весила почти 100 килограммов, носила мешковатую одежду и стеснялась своей фигуры. Над ней издевались в школе, она была очень застенчива.

«Когда я ела, я отвлекалась от своего несчастья и от издевательств в школе».

В 18 лет Кирсти познакомилась с 28-летним Алексом. Она была взволнована, когда парень сказал, что любит полных девушек.

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«Я подумала, что наконец могу перестать бороться с весом, ведь появился человек, который любит меня такой, полной. Я отказалась от диет в пользу еды, чтобы он был счастлив. Он был хорошим парнем, и мы полюбили друг друга. Он давал мне уверенность в себе и показал, что я красива. За два года я набрала больше ста килограммов».

«Я ела до 10 000 калорий в день. Мы с Алексом жили на доставке еды. У меня был пакет с чипсами и печеньями на завтрак, целая курица на обед и еда из “Макдоналдса” на ужин. Я могла съесть четыре двойных чизбургера, две порции картофеля фри, два клубничных молочных коктейля, множество пончиков и по меньшей мере 20 литров энергетика в день».

Алекс всячески поддерживал стремление Кирсти оставаться пышной — например, поспособствовал ее участию в конкурсе красоты Big Beautiful Woman (на тот момент она весила 170 килограммов).

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«Другие девушки были плюс-сайз, но не супер-плюс-сайз, как я. Они гордились своим весом, ну и я тоже притворялась, что горда и хочу показать подросткам, что счастье не зависит от размеров. Но на самом деле меня оскорбляло это внимание. Надо мной издевались, и это ударило по моей самооценке. Люди говорили, что я толстая и уродливая, а один человек даже сказал, что я должна убить себя. Это было ужасно».

По мере увеличения веса здоровье Кирсти ухудшалось: у нее было повышенное давление, она не могла одеться и подняться по лестнице без посторонней помощи.

«Я снова стала чувствовать себя бесполезной, у меня появились суицидальные мысли».

Переломный момент случился, когда к Кирсти приехала десятилетняя сестра Коди.

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«Я не могла отвести ее в парк и даже просто поиграть с ней. Я очень переживала о том, какой пример я подаю».

Кирсти приняла предложение своей семьи хирургически уменьшить размер желудка. Врачи предупредили, что существует большой риск, что девушка не выживет после операции.

«Я все равно умирала и ухватилась за шанс начать новую жизнь. Я убивала себя едой. Я беспокоилась, что Алекс будет разочарован, но он поддерживал меня и сказал, что любит меня, а не мои размеры».

Операция прошла успешно, Кирсти начала терять вес. Когда она похудела, Алекс ушел.

«Алекс был моей первой любовью, и я всегда буду относиться к нему хорошо. Когда я потеряла вес, я нашла настоящую себя, и мы с ним стали разными людьми. Думаю, он хотел, чтобы я осталась полной, но это не то, чего хотела я. Я не виню его за то, что набрала вес, это делала я сама».

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Кирсти до сих пор считает себя плюс-сайз, но сейчас она здорова. И на нее обращают внимание мужчины.

«У меня есть лишняя кожа, но я пока не буду от нее избавляться. Сначала мне нужно достичь цели».

Сейчас Кирсти весит 95 килограммов и носит одежду 16-го размера. Но ее цель — 10-й размер.

«Я хочу научиться на ошибках прошлого и помогать другим. Я помогаю Коди питаться правильно, а также провожу онлайн-консультации для девушек, которые хотят похудеть».