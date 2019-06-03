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Психологи назвали главный фактор успешности человека 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин
Психологи из Виргинского университета выяснили, какие факторы оказывают положительное влияние на успешность человека. Отметим, что они провели ряд исследований и экспериментов, в которых приняли участие более 150 тысяч человек.
Как уточнили американские психологи, на самосознание и успешность человека оказывает мощное влияние принадлежность к определенному социальному классу. По словам авторов исследования, соискатели с более высоким соцклассом вели себя увереннее на собеседованиях и воспринимались работодателями как более компетентные. Это чаще всего оказывало влияние во время приема на работу.
Также специалисты из США подчеркнули, что этот фактор может стать фактором поддержания социального неравенства в обществах на протяжении поколений, пишет «Утро.ру».
Психологи в итоге пришли к выводу, что чаще всего успешные предприниматели вырастают из детей, рожденных в хорошо образованных и обеспеченных семьях.
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Психология , Ytro.ru
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