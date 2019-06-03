Психологи назвали главный фактор успешности человека

Психологи из Виргинского университета выяснили, какие факторы оказывают положительное влияние на успешность человека. Отметим, что они провели ряд исследований и экспериментов, в которых приняли участие более 150 тысяч человек.

Как уточнили американские психологи, на самосознание и успешность человека оказывает мощное влияние принадлежность к определенному социальному классу. По словам авторов исследования, соискатели с более высоким соцклассом вели себя увереннее на собеседованиях и воспринимались работодателями как более компетентные. Это чаще всего оказывало влияние во время приема на работу.

Также специалисты из США подчеркнули, что этот фактор может стать фактором поддержания социального неравенства в обществах на протяжении поколений, пишет «Утро.ру».

Психологи в итоге пришли к выводу, что чаще всего успешные предприниматели вырастают из детей, рожденных в хорошо образованных и обеспеченных семьях.