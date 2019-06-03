3 причины, почему вам нравятся плохие парни

Плохие парни чаще нравятся девушкам, чем хорошие и порядочные. Несмотря на то, что дамы заранее знают о быстротечности романа с такими, они все равно продолжают в них влюбляться. Чем руководствуются женщины, выбирая себе в партнеры плохого парня?

1. Эмоции

С хорошими, спокойными и добрыми мальчиками хорошо было дружить в школе. Нравились же заядлые двоечники с рубашкой на распашку и взъерошенными волосами. С ними никогда не было скучно, они умели рассмешить, хорошо играли в футбол, разбирались в технике и не стеснялись сделать комплимент или поухаживать за девушками. А девчонкам как раз и надо было именно внимание. С такими чувствуешь себя особенной. И важны были не оценки, а имидж. С возрастом ничего не поменялось. У женщин эмоции по-прежнему на первом плане. С плохими парнями можно отважиться на приключения, ведь они решительны, требовательны, бескомпромиссны и уверены в себе.

2. Экранный образ

В боевиках и триллерах часто героем оказывается какой-нибудь плохиш. Он спасает мир, а заодно и свою возлюбленную, преодолевая тысячу препятствий, побеждая смерть и происки подлецов. Кто из девушек не мечтает о таком? Дамам хочется, чтобы за них сражались, побеждали зло, они желают стать той единственной, из-за которой плохой парень готов пойти на риск, бунт и даже смерть. В реальной жизни все происходит несколько иначе. Плохие парни редко совершают достойные поступки, а если дерутся, то не потому что хотят защитить кого-то, а просто так.

3. Пример

Первая любовь в жизни девочки — это ее отец. Она любит его не за что-то, а просто так. Дочка наблюдает, какие взаимоотношения у мамы с папой. Если в семье происходят постоянные ссоры, она это воспринимает как что-то обыкновенное и в будущем перенесет эту модель общения в свои взаимоотношения с парнем. Подсознательно она будет искать такого же, как и ее отец, а со спокойным мужчиной ей будет не интересно. Заполучив взбалмошного парня в мужья, она изо всех сил будет стараться его перевоспитать. Такие отношения обречены, из-за волевого характера мужчина не станет подчиняться женщине.