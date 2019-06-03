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7 самых привлекательных для мужчин женских качеств 

СОК.медиа 5 часов назад
Фото: СОК.медиа
Что главное в женщине? Внешность или ее внутреннее «Я»? Природа наделила ее красивыми изгибами тела, нежным голосом и длинными волосами, но не только это притягивает мужчину. Какие качества для представителей сильного пола являются самыми главными?

1. Чувство юмора

Чувство юмора, умение тонко и к месту пошутить — это то, что привлекает всех. Такой человек становится душой компании и притягивает к себе всех, как магнит. Мужчины отмечают, что когда половинка может по достоинству оценить шутку или остроумно ответить, а не обижаться, — это значит, что с ней будет всегда легко и просто.

2. Женственность

Женственность и нежность — это то, что больше всего нравится мужчине в девушке. Ее жесты плавные, у неё идеальная осанка и грациозная походка. Женственность — качество, данное ей природой, поэтому его нужно развивать. Это не только длинные волосы, пухлые губы и томный взгляд. В первую очередь, это совокупность качеств, таких как чувствительность, нежность и мягкость. Они заставляют мужчину чувствовать себя сильным.

3. Искренность

Любое притворство отталкивает и делает общение невыносимым. Привлекательная женщина естественна, открыта и свободна, ей ни к чему обманывать. Мужчины тянутся к таким. Когда девушка лукавит для того, чтобы достичь своей цели, это видно невооруженным взглядом. Такое не замечают только глупцы или люди, которые также планируют получить выгоду.

4. Заинтересованность

Интерес к мужчине разжигает в нем страсть. Когда женщина интересуется своим партнером, его делами, ухаживает за ним, это дарит ему чувство необходимости. Парни также нуждаются в заботе, и им чертовски приятно ее получать.

5. Уверенность

Уверенность — это принятие себя. Представителям сильного пола нравятся женщины, которым не нужно все время что-то доказывать. Уверенная девушка знает себе цену и никогда не станет размениваться по мелочам.

6. Самостоятельность

Решение жизненных вопросов не должно лежать только на мужских плечах. Сидеть, сложа руки, пока мужчина решит все проблемы, — не вариант. Рано или поздно ему это надоест. Свои проблемы девушкам нужно научиться решать самостоятельно, и лишь в крайнем случае просить о помощи.

7. Интеллект

Какими бы качествами женщина не обладала, мужчине жизненно необходим человек, который сможет дать совет, выслушать, помочь. Возможность дискутировать на любые волнующие темы, слушать друг друга, соглашаться или спорить — это очень важно. А к той, которую интересуют только гардероб и салон красоты, интерес быстро пропадает.
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