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Блогерша, которая ни в чем себе не отказывала, теперь побирается в интернете 

Anews 36 минут назад
Фото: Anews
Австралийская блогерша Маргарита Томовска стала известна в прошлом году, когда устроила погоню от полиции на своем Мерседесе с маленькой трехлетней дочкой на заднем сидении. Девушка получила кличку «Мерседес-мама» после того, как пыталась уйти от полиции на скорости 200 км/ч.
На суд по делу Маргарита приходила в дорогой одежде, да и вообще не бедствовала — социальные сети девушки пестрили фотографиями из ресторанов и на яхтах.
Сейчас дела у Маргариты идут не так хорошо — она попросила своих подписчиков о финансовой помощи. Она даже попыталась собрать 100 000 долларов — для финансирования своего образа жизни.
Instagram
По словам девушки, инцидент с полицией лишил ее возможности устроиться на нормальную работу:
«Из-за ерунды, которую они придумали обо мне по моему делу, они ограничили мои права видеться с дочерью. Из-за этого мне теперь трудно найти работу, потому что никто не хочет нанимать меня. Поэтому я создала эту страницу, чтобы получить некоторую поддержку против дерьма, которое они сделали для меня и всех остальных».
Стенания девушки не нашли отклика в интернете — нужную сумму она пока так и не собрала. Зато под ее фотографиями в социальных сетях стали появляться такие комментарии:
«Продай свои дизайнерские шмотки, чтобы не пришлось клянчить деньги!».
«Кто дает ей деньги? Глупая мамаша, ищу работу».
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