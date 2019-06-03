Блогерша, которая ни в чем себе не отказывала, теперь побирается в интернете

Австралийская блогерша Маргарита Томовска стала известна в прошлом году, когда устроила погоню от полиции на своем Мерседесе с маленькой трехлетней дочкой на заднем сидении. Девушка получила кличку «Мерседес-мама» после того, как пыталась уйти от полиции на скорости 200 км/ч.

На суд по делу Маргарита приходила в дорогой одежде, да и вообще не бедствовала — социальные сети девушки пестрили фотографиями из ресторанов и на яхтах.

Сейчас дела у Маргариты идут не так хорошо — она попросила своих подписчиков о финансовой помощи. Она даже попыталась собрать 100 000 долларов — для финансирования своего образа жизни.

Instagram

По словам девушки, инцидент с полицией лишил ее возможности устроиться на нормальную работу:

«Из-за ерунды, которую они придумали обо мне по моему делу, они ограничили мои права видеться с дочерью. Из-за этого мне теперь трудно найти работу, потому что никто не хочет нанимать меня. Поэтому я создала эту страницу, чтобы получить некоторую поддержку против дерьма, которое они сделали для меня и всех остальных».

Стенания девушки не нашли отклика в интернете — нужную сумму она пока так и не собрала. Зато под ее фотографиями в социальных сетях стали появляться такие комментарии:

«Продай свои дизайнерские шмотки, чтобы не пришлось клянчить деньги!».

«Кто дает ей деньги? Глупая мамаша, ищу работу».