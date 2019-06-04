Как продавцы обманывают на рынках

Многие предпочитают рынки обычным супермаркетам. Существует мнение, что продукты там дешевле и натуральнее. Но, если в супермаркете вам выдадут чек, вы взвесите продукты сами, то на рынке такого не будет. У недобросовестных продавцов есть несколько уловок для получения выручки.

Обвес

Дело в том, что законодательно обвес никак не регулируется. Точнее, в нем не прописано, что именно считается обвесом. В среднем каждый продавец обманывает продавца на 100-150 грамм. И может, для каждого из них это небольшие деньги, зато со всех он может получить прибыль, равную суточной. Для того, чтобы узнать правильность весов, возьмите на рынок телефон. Предварительно узнайте его точный вес и проверьте у продавца.

Знакомые продавцы

Если вы частый посетитель рынка, у вас наверняка есть "свои" продавцы, к которым вы ходите чаще, чем к другим. Со временем они заводят кучу "дружественных" покупателей, но начинают повышать цены и брать некачественный продукт. Не дайте им себя обмануть, тщательно просматривайте товар у соседей. Иногда можно найти что-нибудь более качественное и по низкой цене.

Проба товара

Наверняка вы сталкивались с теми продавцами, которые дают попробовать продукт "с прилавка", чтобы доказать качество и вкус. На самом деле при раскладке они выбирают самые лучшие и свежие продукты, которые откладывают для того, чтобы дать его человеку на пробу. Эта уловка помогает выдать свой товар в хорошем свете и быстрее продать его.