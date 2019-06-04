Ежедневные привычки, которые приводят к бедности

На самом деле, бедность может быть физическая и психологическая. В первом случае человек просто не может зарабатывать столько, сколько ему нужно на жизнь, а во втором случае — не хочет.

Жалобы на жизнь

Человек, который не хочет зарабатывать, постоянно жалуется на то, как ему тяжело. Все люди любят, когда их жалеют, но этим самым они только притягивают к себе беды. То же самое и с нехваткой денег. Если вы постоянно жалуетесь на то, как вы бедны, а не будете пытаться что-то с этим сделать, вы никогда не сможете добиться успехов. Когда вы действительно захотите что-то поменять, начнете делать и забудете о жалобах.

Легкие деньги

Когда некоторые люди совсем отчаиваются, они начинают искать легкий заработок. Это могут быть азартные игры, ставки на спорт и многое другое. Не все понимают, что такое может плохо кончится. Чаще всего, люди с маленьким количеством денег остаются вообще без них. Лучше немного сэкономить и заработать что-то честным трудом, чем проиграть все за один день и остаться ни с чем.

Зависть

У соседа трава всегда зеленее, чем у вас. Это выражение справедливо для всех людей. Не смотрите на других людей, а идите своим путем. Очень часто человек зацикливается на своей зависти и делает что-то не в удовольствие, а чтобы доказать свое превосходство. Нужно сосредотачиваться на своих целях и успехах.

Здоровая экономия

Когда человек рассчитывает свои расходы и старается экономить, это хорошо. Но это справедливо не для всего. Существуют срочные траты и те вещи, на которые не нужно скупиться: образование, здоровье и питание. Например, вы проживете лишний сезон без пары обуви, но не нужно покупать просроченные продукты по акции или отказываться от необходимых лекарств из-за дороговизны.