Как понять, что вы готовы подавать на развод

Какие вопросы стоит задать себе перед тем, как принять окончательное решения и начать действовать.

Ваше решение — взвешенное?

Во-первых, задумайтесь, не было ли у вас депрессии в последнее время. Эти состояние мешает нам принимать рациональные решения, размышлять логически. Проанализируйте, действительно ли ваше решение основано на том, что вам не подходит именно ваш партнер.

Во-вторых, если вы решили, что да, проблема в партнере, тогда попытайтесь сформулировать, что и как вы будете ему говорить. Постарайтесь быть доброй и тактичной, даже если у вас накопились обиды и злость. Особенно это касается тех отношений, в которых есть дети.

Готовы ли справляться с сомнениями, которые будут возникать даже после взвешенного решения?

Сомнения часто возникают, когда вы уже объявили о своем желании уйти, а партнер так или иначе принял ваше решение. Они связаны в первую очередь с неизвестностью и неопределенным будущем. В поисках опоры, возможно, вам захочется вернуться к привычному, однако такие ощущения не означают, что вы приняли неверное решение.

Вспомните, что именно вас не устраивало в этих отношениях, и подумайте, хотели бы вы к этому вернуться.

Готовы ли вы какое-то время испытывать чувство вины?

Облегчение, которое вы почувствуете, когда объявите о разводе, обманчивое. Очень скоро, вероятно, вы ощутите чувство вины, особенно если реакция вашего партнера будет вызывать жалость.

Не стоит избегать этого ощущения, попробуйте его принять. Кроме того, сосредоточьтесь на том, почему вы приняли решение оставить партнера.

Готовы ли вы потерять некоторых друзей?

Ваша жизнь изменится и, к сожалению, ваш круг общения тоже. Если у вас была общая компания друзей, будьте готовы к тому, что кто-то из них займет сторону партнера.

Вероятно, это не самое главное в ситуации с разводом, но важно продумать любые мелочи, чтобы подготовиться к ним морально.