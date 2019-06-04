На что тратят деньги только бедные люди

Люди, которые никак не могут разбогатеть, часто сетуют на несправедливость судьбы. Между тем, они сами загоняют себя в бедность, тратя деньги на то, что им совсем не нужно. Например, кредитные карты, так востребованные среди людей с невысоким достатком, на самом деле создают лишь видимость благополучия. Потратив кредитные деньги, человек моментально попадает в зависимость: отныне он работает не на самого себя, а на банк. Обеспеченные люди стараются избегать кредитов.

О том, на что ещё бездумно тратят деньги бедняки, расскажет видео.