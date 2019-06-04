Почему удача не ловится за хвост

WomanHit.ru даст несколько эффективных советов, чтобы вы привлекли успех в свою жизнь.

Порой удивляешься, как знакомым удается так хорошо устраиваться в жизни: подруга выиграла тур на море, сосед получил прибавку и сделал ремонт, друзья стали обладателями внезапного наследства, а вы все «топчетесь» на одном месте и в ближайшем будущем изменений не предвидится. Как же привлечь удачу? Для этого есть особые ритуалы, о которых мы расскажем

Заведите личный дневник

Мало кто знает, но люди, у которых дела идут в гору, как правило, точно знают, чего хотят: определенную марку авто, количество квадратных метров на конкретной улице и т. д. Они не мечутся в поисках, потому что уже определились с выбором. То же самое нужно сделать и вам.

Заведите толстый блокнот, куда вы будете записывать свои желания, как только они будут обретать четкую форму. Запишите их как можно больше, но старайтесь не повторяться. Пополняйте список каждый день.

Чаще употребляйте местоимение «Я»

Нет, вы не будете казаться эгоистичным, вы всего лишь связываете желания со своей личностью, так как «было бы неплохо», «а вот хорошо бы» не имеют к вам никакого отношения. Измените эти фразы на «я буду», «я хочу». Тем самым вы разовьете уверенность в себе и притянете нужную для осуществления желания энергию.

Окружите себя удачливыми людьми

Пока рядом с вами неуверенные в себе люди, которые постоянно жалуются, боятся рисковать и убеждают вас, что вам бы тоже не помешало снизить темпы и довольствоваться тем, что есть, вы никогда не притянете в свою жизнь удачу.

Попытайтесь подружиться с людьми, которые ловят каждый шанс, пробуют все, что могут, чтобы достичь цели. Их энергия и вдохновение передастся и вам.

Больше позитива

Чем грустнее вы будете, тем меньше положительной энергии и людей придет в вашу жизнь. Вы никогда не встретите удачливого человека, постоянно пребывающего в депрессивном состоянии, просто обратите на это внимание.

Даже если улыбаться не хочется, попытайтесь заставить себя: подумайте о чем-нибудь хорошем, вы увидите, что настроение начнет улучшаться.

Радуйтесь каждому дню

Не все дни приносят нам удовлетворение и покой в душе, однако в любом, даже самом плохом дне, можно найти что-то хорошее. Если вас мучает бессонница, вызванная негативными мыслями и переживаниями, попробуйте сконцентрироваться на том, что у вас получилось, а не на том, в чем вы потерпели неудачу. Когда наступит новый день, дайте себе установку: «Сегодня все получится!» Как только вы сами в это поверите, ваш день просто не сможет закончиться плохо.