Почему мужчинам нравятся худышки

Самой привлекательной фигурой для мужчин считаются "песочные часы". Девушки с тонкой талией и худыми ногами чаще привлекают противоположный пол, и это правда. Но чем обусловлена такая симпатия? Есть несколько причин.

Во-первых, стоит рассмотреть это с эволюционной точки зрения. Мужчины восхищаются теми чертами, которые не похожи на их собственные. Немаловажную роль играет и потенциал воспроизведения потомства. Женщина с яркими формами обратит на себя внимание быстрее как более фертильная.

Если с первой теорией все понятно, то со второй будет немного сложнее. Немаловажен и психологический фактор. Например, девушки с формами чаще появляются в рекламе мужских товаров, и этот образ ассоциируется у них с чем-то хорошим. Если вспомнить то, как менялись идеалы красоты, можно заметить, что раньше красивыми считались полные женщины. Например, Мэрилин Монро . Сейчас мода и реклама изменили сознание потребителей в сторону худышек. К тому же, партнер стал еще одним социальным маркером. Мужчина понимает, что его спутницу жизни будут обсуждать так же часто, как и его самого, поэтому при выборе женщины старается соответствовать общественным понятиям красоты.

Некоторые представители сильного пола оценивают не фигуру женщины, а ее образ в целом. Худышкам проще подобрать вещи, которые будут на них "сидеть", и в целом худоба ассоциируется с тем, что девушка здорова и хорошо себя чувствует. Это тоже связано с потребностью в продолжении рода. Подсознательно мужчины понимают, что эта девушка здорова и готова воспроизводить потомство.

Конечно, нельзя утверждать, что всем-всем мужчинам нравятся только худые женщины. У всех разные вкусы, и кому-то нравятся полные, а кому-то худые. Не стоит загонять себя в рамки общественного мнения и "стандартов" красоты.