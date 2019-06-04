Стартап по-женски: как не «прогореть» с идеей

Бизнес-коуч Жанна Лурье — о том, как женщине запустить бизнес с нуля, изучить всю информацию и стать успешной

В современном мире женщина, которая открыла свое дело, вряд ли кого-то удивит. Бизнеследи продолжают штурмовать рынок предпринимательства, вытесняя из определенных направлений мужчин. У социального бизнеса и бьюти-индустрии женское лицо — такова мировая тенденция. Бизнес-коуч Жанна Лурье определила главные особенности женского стартапа.

Примерно до середины 1990-х годов женское предпринимательство в России ассоциировалось разве что с деятельностью «челноков» — женщин, которые ездили за турецкими куртками и продавали их на рынке. Никто не мог предположить, что представительница слабого пола может быть успешным коммерсантом. Максимум — владелицей салона красоты. Считалось, что настоящий бизнес — дело исключительно мужское. Однако, женский потенциал недооценили. Как и то, что леди всегда открыты новому, гораздо более адаптивны (есть удачный английский эпитет — flexible), могут работать в режиме многозадачности и менее склонны к риску, что нередко спасает бизнес. Но, главное, женский интеллект развивается быстрей, чем у среднестатистического мужчины. Это доказано и подтверждено научными исследованиями. Не удивительно, что развитие женского предпринимательства — мировой тренд и драйвер роста микро— и малого бизнеса.

Ежегодно количество женских проектов только увеличивается. Это не удивительно, потому что женский стартап — это:

Баланс

Женщина по своей природе стремится к балансу, в том числе и в работе.

Она старается выбрать такой вид коммерческой деятельности, который позволит гармонично совмещать получение дохода и заботу о семье или хобби. Кому-то может показаться, что наличие семьи может мешать бизнесу. На само деле, семейные стартаперы гораздо более продуктивны: они прекрасно умеют распоряжаться своим временем, менее быстро «перегорают» в отличие от «одиноких трудоголиков», умеют слышать и понимать нужны окружающих, что позволяет создать хорошие отношения с членами команды.

Подвижность

Женщина, в отличие от мужчин, которые не способны быстро переключиться с одной задачи на другую и уж тем более делать десять дел сразу, умеет работать в режиме многозадачности, как амбидекстер. Эту особенность мозга изучали и подтверждали неоднократно многочисленный исследования. Если у предпринимательницы не пошел один бизнес, она может быстро сменить курс, не унывая особенно из-за неудачи. Или одновременно пробовать несколько направлений.

Энергия и бизнес

Для женщины важно эмоциональное состояние, поэтому она выбирает ту коммерческую деятельность, где сможет находить энергию для поддержания баланса. То есть стартап — это не просто возможность получить прибыль любым эффективным способом. Это зов сердца, удовольствие от работы и ощущения себя на правильном месте. Леди также более интуитивны, что позволяет находить успешные направления для стартапа, чувствовать опасность, предвидеть неприятности, нивелировать ошибки, находить правильные слова в общении с парнерами.

Социальная вовлеченность

Женщине важнее быть причастной к социальной сфере, где личное признание и одобрение важнее денежной составляющей. Она готова работать за меньшие деньги, но с большим удовольствием.

Главный мотив — самореализация!

Женщины более подвержены «комплексу отличницы». Пока психологи разумно советуют избавляться от этого комплекса, отмечу, что для бесстрашного открытия собственного дела амбиции, желание быть лучшей и первой, реализоваться не только в семье, но и в интересном бизнесе необходимы. У представительниц прекрасной половины человечества неплохо обстоят дела и с организованностью: на начальном этапе развития бизнеса необходимо тратить на него много времени и быть внимательной к деталям.

Декрет меняет всё!

В последние года наблюдается любопытная тенденция — все больше женщин затевают стартапы, находясь в декретном отпуске. Предпосылок много: от необходимости зарабатывать до реализации мечты жизни и стойкого отвращения к работе в офисе. Современные технологии позволяют контролировать бизнес из дома и любой точки мира, что удобно при наличии ребенка.

Разумеется, у женского стартапа есть и слабые стороны:

Эмоциональность

Женщинам нужна стабильность и психоэмоциональная поддержка на генетическом уровне. Поэтому они часто смешивают дружбу и бизнес. Например, берет на работу подругу или начинает дружить с подчиненными или партнером, с которыми изначально бли исключительно деловые отношения. Особенно часто это присходит, если дела идут не лучшим образом или возникают временные проблемы. Это опасная тенденция. Все роди должны быть распределены заранее, во избежание конфликтов и недопонимания.

Гендерные стереотипы

Стереотипы мышления и поведения в современном обществе (и в сознание самой женщины, кстати, тоже) порой все еще сильно мешают развиваться в предпринимательстве. Оно вынуждено ломать шаблоны в умах народных масс и закладывать новые модели распределения мужских и женских ролей в обществе. Например, сегодня существует тренд, что именно женщина — кормилица в семье, а мужчина занимается домом и детьми. Это нормально. Но, увы, такая семья может столкнуться с непониманием и осуждением со стороны близких и друзей.

Профессиональная некомпетентность

Большая часть молодых женщин-стартаперов не имеют предпринимательского опыта и образования в области построения и ведения бизнеса, что в свою очередь, может стать причиной нерентабельности бизнес-проекта и его последующего краха.

Кроме того, у дам нередко отсутствует такая важная штука, как стратегическое мышление, способность просчитать сто шагов вперед. Женщины более склонны мечтать, чем анализировать и систематизировать информацию и опыт. И порой не лучшим образом говорят и думают на языке цифр в то время, как бизнес требует фактов и холодной головы.

Криминализация

Пока женщина — зеленый и безобидный стартапер, и у нее скромный оборот, бизнесу ничего не угрожает. Но как только он набирает большие обороты или захватывает приличную долю рынка, возникает реальная опасность захвата «территории» конкурентами. Происходит это не всегда честно и законно. Единственный выход — это нетворкинг. Классическое правило создания успешного стратапа гласит: чем успешнее дело, тем больше в него было вложено ресурсов. Ресурсы это не только деньги, но и время, знания, предварительная подготовка (маркетинговое исследование, поиск каналов сбыта «на берегу», а не только реализация хорошей идеи) и анализ проекта.

Спешу рассказать, на что женщине стоит обратить внимание, открывая собственное дела с низким стартовым капиталом и превратить его в доходный бизнес.

1. Поиск бизнес-идеи

В основе успешного бизнеса лежит эффективная идея. Интересные идеи для женского стартапа:

— Фотограф

Тренд на личные качественные фотографии. Высокий спрос на тематичнсие съемки: бизнес-портрет, уличные прогулки, фотосессии в ожидании малыша, семейные истории. На заметку! Средний уровень дохода фотографа в Москве 5000 ₽/час.

— Мини-кондитерская или торты на заказ

Вкусные, качественные кондитерские и хлебобулочные изделия всегда востребованы. Можно делать оригинальную выпечку, праздничные или свадебные торты.

— Здоровая еда на заказ

Тренд, набирающий оборот. Можно готовить ореховую пасту, ягодные морсы, консервы, «живые» конфеты, композиции из фруктов и т. д. Можете разрабатывать целые диеты на основе полезных продуктов, которые помогут быть в хорошей физической форме.

— Текстильное производство

Индивидуальный пошив вещей. Если вы разбираетесь в модных тенденциях, умеете работать с фактурой, текстилем и цветом, готовы освоить швейную машинку, открывайте ателье. Хорошие портные востребованы всегда.

2. Анализ бизнес-идеи на жизнеспособность

— Разработайте продукты или услуги, которые вы будите продавать.

— Проведите анализ конкурентной среды.

— Определите потенциал рынка и целевую аудиторию.

— Найдите в своем продукте, то, что вас будет отличать от конкурента.

— Определите стратегию «захвата» рынка.

— Оцените капиталовложения и необходимые ресурсы. При нехватке ресурсов, ищите инвестора.

— Самое главное — ответьте себе на вопрос: «Что лично мне даст реализация этой бизнес-идеи. В чем моя мотивация для достижения заявленной цели?».

— Создайте уникальное торговое предложение.

— Не стремитесь все делать сами. Найдите эффективную команду, которая поможет воплотить ваш бизнес-проект в жизнь.

3. Запустите пилотный проект

Не выводите на рынок сразу все продукты, если их несколько. Для адаптации эффективнее будут поступательные шаги. Тестируйте продукты и услуги постепенно, для того, что бы у вас была возможность своевременно скорректировать бизнес-процессы.