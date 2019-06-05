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Как распознать мужчину-лжеца 

Рамблер 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
Большинство женщин могут чувствовать, если мужчина им врет. Чаще всего для распознавания лжи используют вербальные и невербальные сигналы, которые у мужчины выражены гораздо ярче, чем у женщин.

Глаза

Не просто так глаза называют зеркалом души. Они могут выдать ложь человека в нескольких случаях. Во-первых, вопреки распространенному мнению, мужчины чаще смотрят в глаза, когда лгут. Они это делают для того, чтобы не попасться и убедиться в том, что девушка ему верит. Во-вторых, посмотрите на его зрачки. Конечно, их величина может зависеть от многих факторов, но у лжецов они чаще расширены.

Голос

Свой голос и речь также тяжело контролировать. Стоит насторожиться, если мужчина делает частые паузы между словами и предложениями. Они могут быть как продолжительными, так и короткими. Дело в том, что в это время он пытается обдумать ответ и взвесить все последствия. Изменение интонации, темпа и тембра также говорят о том, что мужчина пытается вам соврать.
Мимика
Лгуны очень ярко выражают свои чувства, но бывает так, что на одной стороне это проявляется сильнее. Поэтому асимметрия — верный признак того, что мужчина вам врет. Улыбка без видимых того причин также указывает на ложь. Мужчины это делают для того, чтобы снять напряжение у себя и у собеседника.

Руки

Обратите внимание на положение рук. Мужчины всегда прячут их в карманах или за спиной. Они могут играть с подручными предметами, чтобы снять напряжение: отрывать этикетку от бутылки или что-то вертеть в руках.
Женский форум
Психология
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