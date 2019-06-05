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4 этапа в жизни каждой женщины 

Рамблер 45 минут назад
Фото: depositphotos.com
Давно было сказано, что женская жизнь, если проживать ее "типичным" образом, делится на четыре главные стадии, в каждой из которых можно найти свое счастье.

Время игры

Девочка-ребенок играет, узнавая себя и мир. Девочки в юном возрасте энергичны, задумываются о своем теле только тогда, когда разбивают коленки, полны любопытства и бесстрашия.

Время любви

Главное слово этого периода жизни женщины — романтика. Это период, когда девушке важно внимание других людей, а чаще — какого-то конкретного человека, зацепившего ее чувства. Часто это время душевных трагедий, неуверенности в своем теле, экспериментов с одеждой и с собственной сексуальностью. Но в то же время это период интересных приключений, путешествий и исследования большого широкого мира.

Время материнства

Наступает "настоящая взрослость" — это обычно самый долгий период в жизни женщины, когда она заводит собственную семью, строит карьеру и воспитывает детей. Этот период занимает не меньше двадцати лет и часто оказывается куда тяжелее, чем предполагала молодая девушка в период романтических приключений.

Время садоводства

Дети выросли, карьера построена или окончательно не задалась, в любом случае к этому возрасту женщине это уже не важно — ведь сил на построение новой карьеры, как и желания совершать трудовые подвиги, уже нет. Дети выросли, появились внуки. В этот период своей жизни женщина начинает разводить цветы и заниматься огородничеством, ищет спокойствия, которое дает единение с природой. Именно поэтому бабушка Красной шапочки ушла жить в уединенную избушку в лесу.
Женский форум
Психология
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