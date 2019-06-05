4 этапа в жизни каждой женщины

Давно было сказано, что женская жизнь, если проживать ее "типичным" образом, делится на четыре главные стадии, в каждой из которых можно найти свое счастье.

Время игры

Девочка-ребенок играет, узнавая себя и мир. Девочки в юном возрасте энергичны, задумываются о своем теле только тогда, когда разбивают коленки, полны любопытства и бесстрашия.

Время любви

Главное слово этого периода жизни женщины — романтика. Это период, когда девушке важно внимание других людей, а чаще — какого-то конкретного человека, зацепившего ее чувства. Часто это время душевных трагедий, неуверенности в своем теле, экспериментов с одеждой и с собственной сексуальностью. Но в то же время это период интересных приключений, путешествий и исследования большого широкого мира.

Время материнства

Наступает "настоящая взрослость" — это обычно самый долгий период в жизни женщины, когда она заводит собственную семью, строит карьеру и воспитывает детей. Этот период занимает не меньше двадцати лет и часто оказывается куда тяжелее, чем предполагала молодая девушка в период романтических приключений.

Время садоводства