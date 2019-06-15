Почему вы выбираете непорядочных мужчин

Для начала нужно разобраться, что значит "плохой" или "непорядочный" мужчина. Если поведение человека не соответствует вашим представлениям о жизни, это еще не значит, что этот человек плохой. Он выбирает тот способ существования, который ему близок. Например, вас привлекают мужчины, которые не ищут серьезных отношений, и вам это не нравится. Но, может быть, вы и сами сейчас не настроены на долгосрочные отношения, мечтаете о легкости и свободе?..

Тем не менее, некоторые психологические исследования подтверждают, что женщин и впрямь привлекает в мужчинах так называемая темная триада. К ней относятся такие особенности личности, как нарциссизм, макиавеллизм и склонность к психопатии. Чаще всего, такие личности вызывают сексуальное желание, страсть. Если разобраться с тем, кого из себя представляют такие мужчины, станет более-менее понятно, чем именно они привлекательны.

Нарциссы склонны к доминированию и превосходству над окружающими. Макиавеллисты часто эмоциональные манипуляторы. Для психопатов же характерны бесчувственность, низкая способность к эмпатии и антисоциальное поведение. Кажется, что в этом может быть привлекательного?! Но представьте себе дерзкого, прямолинейного и уверенного в себе мужчину, который, если захочет, может внушить доверие любому, способен очаровывать с первого взгляда, любит красиво ухаживать, сорить деньгами, пускаться в приключения… Разве это не портрет настоящего героя-любовника?

Однако это работает только в том случае, если вас интересует краткосрочная интрижка. Отношения, построенные на доверии и взаимопонимании, редко складываются с таким мужчиной. Более того, в долгосрочной перспективе эта связь может принести вам одни страдания, которые закончить будет очень непросто.