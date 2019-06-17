Почему ученые считают, что дети пышных женщин умнее

Если вам кажется, что у вас слишком пухлые бедра или ножки, не спешите огорчаться. Американские ученые считают, что «жировые отложения в нижней части женского тела» влияют на умственные способности ее детей.

Известно, что жира в женских телах примерно на 20% больше чем у мужчин. И это, по мнению экспертов, объясняется тем, что природа заложила в женщине способность к воспроизведению здорового потомства. Ведь жир в бедрах, ягодицах и ногах фактически является хранилищем для построения мозга ребенка, считает профессор Питтсбургского университета Пенсильвании Уилл Лассек.

«Формирующие детский мозг липиды (жиры) из грудного молока в основном происходят из жира, хранящегося в бедрах и ягодицах матери», — пояснил Дэвид Бейнбридж, репродуктивный биолог из Кембриджского университета.

То есть, когда женщина кормит ребенка грудью, она фактически «передает свои жиры», которые становятся «фундаментом» детского мозга. Именно поэтому кормящие женщины быстро теряют жировые клетки и худеют примерно на пол килограмма в месяц.

Очевидно, что у пышных женщин объем таких полезных липидов выше, и соответственно, по мнению ученых, мозг их детей более развит.