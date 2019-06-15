Что делать: самые распространенные мужские комплексы

Комплексы мешают жить и их «счастливому» обладателю, и его второй половинке. Конечно, сильная половина человечества подвержена самокопанию не меньше, чем женщины. Однако, можно выделить наиболее распространенные комплексы, от которых страдают мужчины. Осталось только понять, могут ли их возлюбленные эти комплексы «вылечить».

Комплекс Геракла

Древнегреческого героя Геракла однажды поработила царица амазонок, и ему пришлось ей прислуживать, выполняя женские обязанности. Этот миф и породил название комплекса, связанного с паническим мужским страхом выполнения «женских» дел. Так, если вы часто слышите, от мужчины, что «это женское дело», то он явно испытывает страх стать «домохозяйкой».

В таком случае стоит просто обсудить с ним этот вопрос, рассказав тот самый миф о Геракле. Объясните ему, что вы отнюдь не царица амазонок, и желания поработить его у вас нет. Зато у вас, как у хрупкой женщины, есть необходимость в его силе и поддержке. И не важно, просите ли вы помочь донести сумки или развесить белье.

Комплекс Александра

Этот мужской комплекс получил свое название в честь античного полководца Александра Македонского, который, как известно любил не только женщин, но и мужчин.

Ну а суть комплекса в том, что мужчины судорожно боятся выглядеть в глазах других мужчин гомосексуалистами. От того то, они не хотят нести в руке сумку своей возлюбленной или напрочь убегают от рубашек ярких цветов. Следить за своим внешним видом у таких мужчин тоже считается чем-то крайне постыдным.

В этом случае, возможно, женщине стоит показать своим мужчинам уверенных в себе голливудских звезд, которые даже с крашенными волосами, остаются натуралами, популярными у дам во всем мире. А затем можно показать и фотографии гомосексуалистов в строгих костюмах и с брутальной бородой. Скорее всего, после этого свои взгляды ваш «Александр» пересмотрит.

Комплекс бессилия

Современная медиакультура учит нас, что здоровый мужчина должен испытывать сексуальное желание везде и всегда. А если нет, то бегущей строкой в голове мигает громкий диагноз «импотенция». Так, комплекс бессилия связан с паническим страхом мужчины неспособностью удовлетворить сексуальные желания женщины в любой момент.

Так, даже молодые и абсолютно здоровые мужчины страдают от того, что не всегда готовы к «постели». В таком случае, стоит обсудить с партнером то, что вы не воспринимаете его как машину для половых связей. Скажите, что вам также важно учитывать его желания. И нежелание.