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Студентка раздевалась на камеру с позволения матери и потерпела крах 

Lenta.ru 6 часов назад
Вебкам-модель из Великобритании Жасмин (Jasmine) пожаловалась на то, что ей пришлось уйти из университета из-за ее работы. Об этом пишет Sun.
По словам Жасмин, руководство учебного заведения отстранило ее от занятий на втором курсе и начало собственное расследование, в зависимости от результатов которого обещало либо оставить девушку в университете, либо исключить. Жасмин призналась, что устала ждать ответа и сама забрала документы.
Она начала работать вебкам-моделью и танцовщицей, чтобы оплачивать обучение стоимостью девять тысяч британских фунтов в год (около 736 тысяч рублей). Отмечается, что за один вечер девушка могла заработать с помощью раздевания на камеру до тысячи британских фунтов (примерно 81 тысяча рублей).
Жасмин не скрывала свою деятельность от матери, которую считает своей лучшей подругой. «Она понимает, что я работаю в приватном чате, поэтому я в безопасности. Мама просто хочет, чтобы я была счастлива», — объяснила девушка.
В начале мая вебкам-модель из США Кристал Риверс рассказала, как ей удалось разбогатеть, применив в своей работе язык жестов.
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