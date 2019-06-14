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10 профессий, которые запрещены российским женщинам 

BigPicture.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Почему в России нет женщин — водителей грузовиков или машинистов электропоездов? Дело не в том, что женщины не хотят идти учиться на эти профессии, а в том, что в России действует постановление правительства, которое прямо запрещает брать женщин на работу более чем по 400 специальностям. «Ведомости» выбрали самые любопытные из них.

1. Рыбак

Женщинам в России не запрещено рыбачить, ограничения действуют только на прибрежный лов «на ручной тяге закидных неводов, подледный лов рыбы на закидных неводах, ставных сетях и вентерях».

2. Машинист электропоезда

Женщинам запрещено работать не только машинистами электропоездов, паровозов, тепловозов, дизель-поездов, но и их помощниками.

3. Водитель автобусов

Женщинам запрещено работать водителями автобусов более чем на 14 посадочных мест. Ограничение не касается городского и пригородного транспорта.

4. Боцман

В России не может быть женщин-боцманов, матросов, шкиперов и помощников шкипера.

5. Носильщик багажа и ручной клади в аэропорту

Если вы увидите, что ваш багаж или ручную кладь в аэропорту перемещает женщина, знайте, что это нарушение российских законов.

6. Машинист бульдозера

Женщинам нельзя работать на тракторах, грузовых автомобилях, аэросанях, бульдозерах.

7. Вальщик леса

Корчеватель пней и вальщик леса — неженские профессии.

8. Водолаз

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9. Боец скота

Ограничения для женщин действуют при операциях с рогатым скотом и свиньями.

10. Плотник

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