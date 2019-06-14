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Суперсила каждого знака зодиака 

Рамблер 14 июня 2019
Фото: depositphotos.com
Вы когда-нибудь задумывались, какой бы способностью владели, будь вы супергероем? Знаки зодиака решили подсказать вам, конечно, все это в рамках разумного.

Овен

Парнокопытная красотка нашпигована суперсилами по самые остренькие зубки, и все для того, чтобы простым смертным мозги вправлять, да занимать лидирующие места всевозможных рейтингов среди знаков зодиака. Первая суперсила — непоколебимая уверенность в собственной правоте. Тут «барашкам» хоть факты выкладывай, хоть к логике и адекватности призывай, но если она права, значит вы дурак. Вторая — ловкость, смешенная с изобретательностью: если стену нельзя лбом пробить, значит можно обойти или перепрыгнуть (ну, вы поняли). Последняя — дичайший оптимизм. Да-да, это она на похоронах танцует, больше всех пьет и уверяет родственников, что следующая реинкарнация покойного — котик, а это ли не радость?

Телец

Умение предсказывать ход событий, игнорируя здравый смысл. Добродушная Телец эту суперсилу зря не растрачивает — будущее пророчит не только себе, но и всем окружающим. Благодарность, как и все истинные ясновидящие, деньгами не берет, исключительно каратнички, да путевочки в жаркие страны — чисто символически.

Близнецы

Способность дарить людям счастье, любовь и психологическое расстройство. Если вы попали под чары Близняшек, то вас единственное, что способно излечить, смерть главаря в легионе субличностей этой красотки. А найти там главного — ноги стереть, руки поломать, заработать экзистенциальный кризис, а потом и деменцию. И спрашивается, оно вам надо? Поклоняйтесь вы Близняшкам и дальше, штурмуя вместе бары, падая в мягкую пучину алкоголизма и безумия. Здорово же, правда?

Рак

Неубиваемость. Кто еще из адекватных людей может по собственному желанию рано утром вставать, готовить, прибираться, весь день работать, а потом вечером ужин варить и показывать секс-шоу мужу в спальне? Только Рак. Нам самим сложно в это поверить, но на последних каплях терпения у пресноводной открывается второе дыхание, и она идет в два часа ночи капкейки сыну в садик печь. Даже если кто-то нечаянно отдавил Раку его клешню или ее мнение, она заползет в темный угол, проклянет этого злодея и вновь поползет по делам. Феноменально!

Львица

Суперсила Львиц — быть королевой в любой ситуации. Сломался каблук, потекла тушь, на платье огромное пятно от пролитого кофе, в спину дышит маньяк с ножом, вслед гонятся зомби, лягушки падают с неба, огромный астероид летит на Землю — чем тяжелее ситуация, тем выше нужно держать подбородок, мягче улыбаться окружающим и строить глазки еще живым мужчинам.

Дева

Кстати, а спасти Львиц, да и всех остальных знаков зодиака от апокалипсиса могут только Девы. Их суперсила — умение придумывать план, который сработает точно и в этой, и в параллельной Вселенной. Но не стоит так радоваться, их вторая суперспособность — извлекать выводу из всего. Так что они за это спасение с вас еще три шкуры сдерут.

Весы

Способность избегать скандалов. И тут мы не о том, что они не закатывают истерики, закатывают, да так, что это выглядит, будто вы маленькому котику лапку отдавили — душераздирающе. Нет, они увиливают от негатива других людей. Что-что? Так себе суперсила? А теперь вспомните все те случаи, когда вы опоздали на работу, когда нечаянно толкнули в метро бабушку, когда сказали подруге, что она поправилась? То-то же.

Скорпион

Соблазнение и манипуляция. Эта чертовка играет на струнах человеческой души исключительно благодаря их низменным желаниям. Адская канцелярия (а кто же еще?) наградила их невероятными красотой, сексуальностью и харизмой, которыми они пользуются, чтобы завладеть душой очередного мужчинки. И не нужно недооценивать Скорпиона, манипулировать она любит женщинами — так куда интереснее. Поэтому если красотка позовет вас выпить после работы — это все для того, чтобы разузнать ваши самые страшные секреты и шантажировать вас до конца ее дней.

Стрелец

Чтение мыслей. А как еще объяснить тот факт, что Стрелец всегда знает, что ваш новый бойфренд — тот еще козел, что вы достойны лучшего и что ночами вы забываете про диету, а потом долго себя укоряете, что пятое пирожное запили борщом. И при этом всегда угадывает! У вас еще не бегут мурашки по спине?

Козерог

Неадекватная вера в людей. Кто еще будет так верить в то, что таксист обсчитался ненарочно, что коллеги ни за что не будут плести интриги за ее спиной, что подруга не флиртует с ее парнем, а проверяет отношения на прочность. И после многих разочарований и предательств, она и дальше верит во все светлое в людях. И кому хорошо от этой суперспособности? Правильно, никому. Очень, очень сложно быть Козерогом.

Водолей

Суперспособность — навариваться на своих диких идеях. Каким образом они это делают — загадка, но Водолей даже ржавую вилку, припаянную к железной крышке, может представить как бесценный продукт современного искусства. И ведь все ведутся — покупают, копируют и восхваляют гениальный мозг Водолея. Кажется нам, что Ждун, «50 оттенков серого», спиннер — ее рук дело.

Рыбы

Рыбки уверяют, что их суперсила — жесткий характер, скрывающийся за мягкой натурой. В чем тут заключается суперспособность и сколько еще лет ждать, когда она вылезет наружу — не сообщили. Лично мы уверены, что Рыбки могут похвастаться своим умением строить воздушные замки на пустом месте и плавать по ним еще несколько лет, пока на горизонте не замаячит новый.
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