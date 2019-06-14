Как не потерять самооценку после измены мужа

Какие только жизненные повороты не поджидают нас за углом. Сегодня вы — счастливая жена лучшего мужчины в мире, а завтра узнаете, что у него есть другая. Обычно реакция на соперницу у всех женщин одинакова: они начинают винить себя в измене мужа. Мол, ему чего-то не хватало, вот он и… Но действительно ли любовница лучше жены? И как вернуть утраченную веру в себя?

Весть об измене мужа всегда как гром среди ясного неба. От которого не застрахован никто. О причинах мужской измены можно написать целый трактат, но наша статья не об этом. Если коротко: какие-то мужчины от природы склонны к измене, а какие-то рождены для моногамных отношений. Но почему-то мы, женщины, склонны всегда видеть причину измены не в их природе, а в самих себе. «Что со мной не так»? — вопрошает жертва неверности.

«Если бы я только хвалила его больше», «Если бы я меньше с ним ругалась и была недовольна», «Если бы я была красивее», (худее, загадочнее, выберите, что нравится).

Но все это заблуждение! Неверность бывает в хороших браках. Неверность случается с роскошными женщинами, умными женщинами, красивыми женщинами, добрыми женщинами, злыми женщинами… Словом, со всеми! При этом любовница может не быть ни красивой, ни роскошной, ни соблазнительной!

Давайте подумаем, что на самом деле знает мужчина о своей любовнице? Как правило, крайне мало! Да, в их отношениях много новизны, есть капля экстрима, к которым всегда примешаны чувство неопределенности и драйв. Но это очень схоже с конфетно-букетным периодом, а, как известно, далеко не все романтические отношения переходят в брак. И не каждые браки выдерживают перипетии быта, ремонта, ипотеки, родительства.

Вообще после измены сценарий в семье обычно развивается в трех направлениях. Муж не собирается уходить из семьи и всеми правдами и неправдами вымаливает прощение. Муж уходит к новой возлюбленной, однако вскоре с видом побитой собаки появляется на пороге. И брак действительно распадается, муж счастлив в новых отношениях, а у вас развод и девичья фамилия. Первый и второй случаи более щадят самооценку женщины, ну а при третьем развитии событий зачастую до глубокой депрессии рукой подать. Тем не менее есть несколько рецептов, как вернуть вкус к жизни и уверенность в себе.

Самое главное — это понять, что каждый несет ответственность только за свои поступки. То есть измена мужа — совершенно не ваша вина. И если муж будет пытаться обвинить или упрекнуть вас в чем-то, знайте, это жалкая попытка оправдать то, что он сделал. Вторым шагом будет необходимость сосредоточиться на себе и своем исцелении. Услышать голос внутри. Понять свои желания и сделать то, что давно хотелось. Прочесть умную книгу. Поговорить с близким человеком по душам. Получить поддержку. Также в период восстановления важно заботится о себе. Не забывать хорошо и вовремя кормить себя (но не переусердствовать с пирожными на ночь!), стараться высыпаться и отдыхать, продолжать ходить на спорт. Ну и просто дайте себе время. Оно лучший лекарь.

Некоторые женщины чувствуют желание увидеть соперницу. Если вы преследуете цель узнать, чем она лучше — не стоит. Лучше отложите эту встречу до времени, когда вы успокоитесь и обретете уверенность в себе, иначе этот разговор будет во вред именно вам.

Заключение на случай, если муж хочет вернуться — тут нет универсального рецепта. Наверняка долгое время вас будет преследовать недоверие к мужу, и это понятно — он обманул вас в самых ваших лучших чувствах. Важно понять, действительно ли вы можете/хотите простить его. Возможно, измена мужа — это повод закончить эти отношения и устремиться на встречу новой более счастливой семье.