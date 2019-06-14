5 признаков идеального мужского характера

Какой должен быть настоящий мужчина? Этот вопрос волнует не только женщин, а и представителей сильной половины человечества.

С первых встреч сложно понять, какой действительно характер у человека. Девушки обращают внимание на признаки, присущие идеальному мужчине в их понимании, и делают выводы.

Он внимательный

Женщины любят мужчин, которые умеют быть внимательными. Им нравится, когда парни интересуются, как прошел день, а не просиживают вечер возле компьютера.

Для женщины важно, чтобы мужчина помнил даты их первого знакомства и годовщины свадьбы. Она будет счастлива, если в этот день молодой человек преподнесет приятный сюрприз. Этот поступок она расценит, как проявление внимательности со стороны мужчины.

Умеет проявлять чувства

Идеальный мужчина — это тот, который умеет проявлять свои чувства. Женщина ощущает себя счастливой, когда знает, что ее действительно любят. Для этого ей нужно постоянно слышать ласковые слова и видеть мужские поступки.

Мужчина, который не стесняется говорить о чувствах и заботится о даме, даже без слов вызывает соответствующее отношение к себе. Если он дарит своей женщине цветы по любому поводу, носит на руках, засыпает ее комплиментами, то она отвечает взаимностью и считает партнера идеальным.

Отвечает за свои слова и действия

Одним из самых важных признаков идеального мужчины является последовательность его слов и действий. Если парень дает и выполняет обещания, то на него можно положиться. Такому мужчине женщина готова доверить заботу о себе и семье.

Не жалеет денег на женщину

Женщины мечтают встретить парня, который прилично зарабатывает. Материальные ценности, конечно, имеют значение, но важнее, как мужчина тратит деньги.

Не стоит искать миллионера и ждать от него, что он подарит норковые шубы и бриллианты. Лучше выбирать мужчину, который будет готов потратить последние средства, чтобы сделать своей девушке приятно. Щедрость является одним из самых важных качеств идеального мужчины.

Имеет чувство юмора

Женщины ценят в мужчинах чувство юмора. Им нравится, когда парень может рассмешить и поднять настроение в любой ситуации.

Женщины демонстрируют отношение к мужчине своей реакцией на его шутки. Если дама хочет продолжать с ним общение, она будет улыбаться и смеяться.

Когда дамы говорят, что предпочитают кавалеров с чувством юмора, они представляют сильных мужчин, которым готовы доверять и строить с ними серьезные отношения.