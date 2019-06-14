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Извращенец подглядывал за женщинами в туалете и попал на видео 

Lenta.ru + ещё 1 5 часов назад
Фото: Twitter / aziluwin
В Малайзии полиция разыскивает мужчину, который фотографировал женщин в туалете. Об этом сообщается на сайте AsiaOne.
В четверг, 13 июня, в полицию поступила жалоба от 34-летней женщины, чье имя не уточняется, на неизвестного мужчину. Согласно ее показаниям, накануне она зашла в кабину туалета на заправочной станции пригорода Бату Тиги и заметила за дверью некую тень. Затем кто-то попытался поместить под дверь кабины сотовый телефон.
Полицейские проверили камеры видеонаблюдения и обнаружили на записи мужчину, который выходил из женского туалета со смартфоном в руке.
В январе сообщалось, что в Сингапуре мужчина заглядывал под женскую юбку, используя мобильный телефон, и был запечатлен на видеорегистратор. Свидетелем инцидента стал мужчина, который разговаривал по телефону в своей машине. Он не был уверен, насколько верно трактовал увиденное, пока не увидел видеозапись.
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