Извращенец подглядывал за женщинами в туалете и попал на видео

В Малайзии полиция разыскивает мужчину, который фотографировал женщин в туалете. Об этом сообщается на сайте AsiaOne.

В четверг, 13 июня, в полицию поступила жалоба от 34-летней женщины, чье имя не уточняется, на неизвестного мужчину. Согласно ее показаниям, накануне она зашла в кабину туалета на заправочной станции пригорода Бату Тиги и заметила за дверью некую тень. Затем кто-то попытался поместить под дверь кабины сотовый телефон.

Полицейские проверили камеры видеонаблюдения и обнаружили на записи мужчину, который выходил из женского туалета со смартфоном в руке.

В январе сообщалось, что в Сингапуре мужчина заглядывал под женскую юбку, используя мобильный телефон, и был запечатлен на видеорегистратор. Свидетелем инцидента стал мужчина, который разговаривал по телефону в своей машине. Он не был уверен, насколько верно трактовал увиденное, пока не увидел видеозапись.