Какой рост мужчин оптимален для женщин

Социологи провели серию опросов в Великобритании и Голландии, выясняя, какой рост у мужчины кажется женщинам оптимальным. Как оказалось, представление о том, что женщины предпочитают высоких мужчин, верно, но с оговорками. Женщины редко одаряют благосклонностью тех, кто заметно ниже их ростом. Однако и чрезмерно высоких мужчин женщины более склонны "отсеивать", чем мужчин "нормального" высокого роста. Граница пролегает в районе 1.94 — 1.95см.

В среднем же, показали опросы, большинству женщин наиболее удачным кажется такое соотношение роста в паре, когда мужчина выше женщины на 14-15см. Соответственно, при среднем женском росте в Нидерландах в 171 см. оптимальный мужской рост для жительниц этой страны — 185-186см. В Великобритании средний женский рост — 164см, и успешному в любовных делах мужчине достаточно быть росто в 178-179см.