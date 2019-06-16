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Какой рост мужчин оптимален для женщин 

Рамблер 16 июня 2019
Фото: depositphotos.com
Социологи провели серию опросов в Великобритании и Голландии, выясняя, какой рост у мужчины кажется женщинам оптимальным. Как оказалось, представление о том, что женщины предпочитают высоких мужчин, верно, но с оговорками. Женщины редко одаряют благосклонностью тех, кто заметно ниже их ростом. Однако и чрезмерно высоких мужчин женщины более склонны "отсеивать", чем мужчин "нормального" высокого роста. Граница пролегает в районе 1.94 — 1.95см.
В среднем же, показали опросы, большинству женщин наиболее удачным кажется такое соотношение роста в паре, когда мужчина выше женщины на 14-15см. Соответственно, при среднем женском росте в Нидерландах в 171 см. оптимальный мужской рост для жительниц этой страны — 185-186см. В Великобритании средний женский рост — 164см, и успешному в любовных делах мужчине достаточно быть росто в 178-179см.
В России, где женщины в среднем имеют рост в 166см, оптимальным ростом для мужчины является 180-181см.
Женский форум
Психология
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