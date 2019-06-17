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В Сети перечислили самые странные семейные обычаи 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Кадр из фильма «Семейка Аддамс»
Пользователи сети поделились необычными привычками, принятыми среди их родственников. Об этом они рассказали в треде на Reddit, набравшем больше трех тысяч комментариев.
Члены семьи пользователя Soullesssenpaiii оказались слишком аккуратными и боялись испачкаться.
«Мы любим манго. Мой папа, бывало, покупал кучу этих фруктов, и мы садились в круг и ели их в одном белье. Раньше это было нормальным, а теперь кажется странным»,
— признался пользователь.
У юзера Kibblesundbits также была история об отношении родственников к еде. Они никогда не клали продукты в холодильник. Юзер узнал о том, что это опасно, только когда вырос.
Комментатор под ником Hashtagbarkeep рассказал о странной рождественской традиции.
«Мы все дарим друг другу нижнее белье. Как только ты получил свой подарок, тебе нужно положить его к себе на голову и сказать спасибо»,
— объяснил он.
Некоторые обычаи были связаны с физиологическими особенностями членов семьи.
«У нас у всех длинные руки и большие ладони, так что на каждом празднике мы сравниваем их размер. Я думал, все так делают»,
— поделился Birb_in_disguise.
Выяснилось, что порой родители придумывали необычные правила ради блага своих детей. Например, отец одного из пользователей сказал сыну, что у них дома принята почасовая оплата телевидения, и денег им хватает только на 60 минут в день.
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