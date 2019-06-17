В Сети перечислили самые странные семейные обычаи

Пользователи сети поделились необычными привычками, принятыми среди их родственников. Об этом они рассказали в треде на Reddit, набравшем больше трех тысяч комментариев.

Члены семьи пользователя Soullesssenpaiii оказались слишком аккуратными и боялись испачкаться.

«Мы любим манго. Мой папа, бывало, покупал кучу этих фруктов, и мы садились в круг и ели их в одном белье. Раньше это было нормальным, а теперь кажется странным»,

— признался пользователь.

У юзера Kibblesundbits также была история об отношении родственников к еде. Они никогда не клали продукты в холодильник. Юзер узнал о том, что это опасно, только когда вырос.

Комментатор под ником Hashtagbarkeep рассказал о странной рождественской традиции.

«Мы все дарим друг другу нижнее белье. Как только ты получил свой подарок, тебе нужно положить его к себе на голову и сказать спасибо»,

— объяснил он.

Некоторые обычаи были связаны с физиологическими особенностями членов семьи.

«У нас у всех длинные руки и большие ладони, так что на каждом празднике мы сравниваем их размер. Я думал, все так делают»,

— поделился Birb_in_disguise.

Выяснилось, что порой родители придумывали необычные правила ради блага своих детей. Например, отец одного из пользователей сказал сыну, что у них дома принята почасовая оплата телевидения, и денег им хватает только на 60 минут в день.