Странные семейные обычаи обсудили в сети

Пользователи социальной сети Reddit рассказали друг другу о странных привычках и традициях, которые приняты у них в семьях. Многие до треда не задумывались о том, что обычаи их семьи не совсем нормальны. Так, в семье пользователя Soullesssenpaiii было принято раздеваться до нижнего белья, прежде чем есть манго. Это было связано с тем, что этот плод дает много сока, а семья отличалась чистоплотностью и боялась запачкаться.

В семье пользователя с ником Hashtagbarkeep на Рождество дарят друг другу нижнее белье. Это уже довольно странно, но вдобавок, как сообщил рассказчик, "как только ты получил свой подарок, тебе нужно положить его к себе на голову и сказать спасибо". Откуда взялась такая странная традиция, осталось неясным.

Пользователь Kibblesundbits рассказал, что в его семье никогда не клали продукты в холодильник, и он считал это нормальным, пока не вырос и не узнал, что это опасно. Другие родители придумывали разные правила для детей ради их же блага: например, в одной из семей отец сообщил сыну, что телевидение приходится оплачивать поминутно, и денег семьи хватает только на 60 минут в день.