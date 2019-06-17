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Странные семейные обычаи обсудили в сети 

Рамблер 2 часа назад
Фото: кадр из фильма "Гудбай, Ленин"
Пользователи социальной сети Reddit рассказали друг другу о странных привычках и традициях, которые приняты у них в семьях. Многие до треда не задумывались о том, что обычаи их семьи не совсем нормальны. Так, в семье пользователя Soullesssenpaiii было принято раздеваться до нижнего белья, прежде чем есть манго. Это было связано с тем, что этот плод дает много сока, а семья отличалась чистоплотностью и боялась запачкаться.
В семье пользователя с ником Hashtagbarkeep на Рождество дарят друг другу нижнее белье. Это уже довольно странно, но вдобавок, как сообщил рассказчик, "как только ты получил свой подарок, тебе нужно положить его к себе на голову и сказать спасибо". Откуда взялась такая странная традиция, осталось неясным.
Пользователь Kibblesundbits рассказал, что в его семье никогда не клали продукты в холодильник, и он считал это нормальным, пока не вырос и не узнал, что это опасно. Другие родители придумывали разные правила для детей ради их же блага: например, в одной из семей отец сообщил сыну, что телевидение приходится оплачивать поминутно, и денег семьи хватает только на 60 минут в день.
В ряде случаев странные привычки были связаны с особенностями физиологии конкретной семьи. Например, в семье Birb_in_disguise все отличаются большими ладонями, поэтому на каждом крупном семейном сборище они занимаются тем, что сравнивают их размер.
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