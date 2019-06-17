Мужская жадность: что с ней делать

Как бороться с чрезмерной экономностью избранника и нужно ли это делать? Психолог Марианна Абравитова расставила акценты

Начнем с того, что у мужчин немного другое отношение к деньгам: им менее свойственна расточительность, они подходят к вопросу трат с рациональностью. Они не просто тратят, они вкладывают. И часто любимая женщина является для них вложением капитала. Сколько бы денег у мужчины ни было, он всегда будет стараться сделать что-то для своей женщины.

Пора к психологу

Нужно определиться, с каким типом жадины имеете дело вы. Возможно, вам «повезло»: из всего многообразия вы выбрали патологического жадину. Они неприятны в общении и жадные во всем. Такой мужчина никогда не пригласит в ресторан, а если и пригласит, то жалобы по поводу дороговизны вы будете слушать на протяжении всего ужина. И счет вы поделите пополам. Возможно, он вообще есть откажется — все-таки это очень дорого. Патологически жадный мужчина жаден не только на деньги, но и на проявление чувств и эмоций. Здесь жадность — проблема психологическая, и женщине в отношениях с таким человеком ловить нечего. Помочь такому может только психотерапевт.

С рационалистом можно договориться

Есть другая категория мужчин — рационалисты. Они экономны и в некоторой степени прижимисты. А экономность и прижимистость в быту не всегда плохо: это означает, что мужчина задумывается о будущем, ставит перед собой какие-то цели. С таким мужчиной можно найти общий язык. Нужно просто дать ему понять, что вы не транжира. Купили туфли на распродаже, берете на работу домашнюю еду, чтобы не ходить в кафе. Для экономного мужчины такие рассказы как бальзам на душу: слушая вас, он понимает, что такой женщине можно доверить бюджет, ведь вы с ним заодно, вас многое объединяет. Он, конечно, будет помнить о стоимости подарков и, вероятнее всего, постарается на чем-то сэкономить, но всегда готов порадовать свою избранницу. Возможно, не купит безделицу, лишний раз не позовет в ресторан, зато потом подарит что-то действительно стоящее.

Бегите от равнодушия

Существует и третий тип жадных мужчин. К нему можно отнести тех, кого трудно назвать жмотами, потому что жадность они проявляют только по отношению к женщине, которой не особо заинтересованы. Такие мужчины с удовольствием тратят на себя, своих близких, на какую-то ерунду, но совершенно не думают о женщине. Они ее не ценят, не хотят радовать. Часто в таких отношениях женщина сама проявляет инициативу: покупает подарки, постоянно тратится. А мужчина позволяет себя любить. И он не альфонс, просто равнодушен к данной женщине, не видит смысла в нее вкладываться. Из этой ситуации только один выход — искать мужчину, который будет вести себя по-другому. В таких отношениях женщина тратит не только деньги и время, но и свою энергию. Снижается самооценка, ей начинает казаться, что она не достойна любви, заботы, банальных подарков. Она чувствует себя несчастной, и отношения постепенно становятся токсичными. Нужно понять главное: мужчина вкладывается в ту женщину, с которой хочет быть. Если мужчина экономит на вас — оставаться с вами он не собирается.