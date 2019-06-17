Работать нужно не до ночи, а головой

Советы для тех, кто быстро устает и постоянно ждет отпуска

Как бы мы ни любили свою работу, со временем каждый чувствует эмоциональное выгорание. Привычные обязанности становятся рутиной и не вызывают прежнего энтузиазма, ты только и ждешь, когда часы пробьют время окончания дня. Знакомо? Решаем проблему с помощью советов от WomanHit.ru.

Сделать колесо баланса

Недостаток энергии можно объяснить за счет несложного упражнения. Выпишите на лист сферы вашей жизни — от работы до личной жизни и хобби — и оцените их по шкале от 1 до 10. Для удобства составьте список пунктов, по выполнении каждого из которых вы можете добавить балл в соответствующую графу. Если в шкалах семья и хобби у вас стоит оценка ниже 7, значит есть очевидные проблемы. Именно поэтому вы не можете сконцентрироваться на полезной работе, а отвлекаетесь на мелкие срочные дела, лишь бы избавиться от тревожащих мыслей.

Делегировать обязанности

Мелкие задачи вроде отправки писем и выдачи заработной платы отнимают слишком много времени, если выполнять их самостоятельно. Вы только раздражаетесь от огромного списка текущих мелких задач, которые выполняете вместо продуктивной деятельности. Есть два варианта: перепоручить их ассистенту или выделить отдельный день. В первом случае вы нанимаете помощника, которому можете доверить срочные мелкие дела. Составьте для него документ в Google Docs, где сможете одновременно вписывать текущие задачи, ставить пометки о выполненных делах и прикреплять поясняющие комментарии. Второй вариант — выделить день раз в две недели, когда вы будете самостоятельно выполнять все текущие задачи.

Утро — для себя, день — для работы

Для успешной трудовой деятельности вам нужен ресурс. Где еще его взять, кроме как времени, проведенного с удовольствием для себя? Советуем выделить утром 2—3 часа на личные дела. Если ваш рабочий день начинается в 8, практикуйте ранние подъемы — в 5 утра, благо летом ввести такую привычку несложно. Начните день с утренних страниц, медитации и прохладного душа. Так вы очистите сознание от беспокоящих вас вопросов, сможете сконцентрироваться на главном и взбодритесь перед новым днем.

Долгосрочные цели и маленькие шаги

Планирование помогает не топтаться на одном месте. Вы четко видите цель и можете написать шаги на пути к ее достижению. Выполните простое упражнение: составьте список из ста целей на этот год — они могут быть как материальными, так и духовными. Сейчас новолуние — это отличное время для постановки целей.

Мечтам свойственно сбываться

Не бойтесь своих смелых желаний — это часть бессознательного, с которой нужно дружить. Забудьте о всех предрассудках, откажитесь от мыслей об осуждении со стороны близких людей и коллег. Сконцентрируйтесь на себе и своем эго. Сядьте в удобной позе, закройте глаза и постарайтесь ни о чем не думать. К вам в голову сразу же придут свежие идеи — именно они будут вашими личными желаниями, а не навязанными окружением и обществом.

Как только вы научитесь выделять время на себя и черпать энергетический ресурс из простых действий, то заметите, что жизнь поменялась к лучшему. Теперь вы цените время и не тратите его зря, предпочитая ставить смелые цели и достигать их, а не стоять на одном месте с рутинными задачами.