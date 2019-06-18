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Роспотребнадзор вывел правила безопасного онлайн-шопинга 

Время бухгалтера 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Главный правозащитник российских потребителей сформулировал рекомендации по осмотрительности граждан при совершении покупок в сети Интернет.
По мнению специалистов службы, главные условия удачного онлайн-шопинга — внимательность и неспешность при оформлении заказов. Большинство конфликтных ситуаций между продавцами и покупателями возникают именно вследствие просмотра и торопливости последних, пишут чиновники.
Бдительность потребителю необходима и для выявления недобросовестных Интернет-магазинов. Роспотребнадзор приводит признаки потенциальных мошенников:
  • цены существенно ниже, чем в других Интернет-магазинах, обещания беспрецедентных скидок, акций и распродаж;
  • условие о предоплате, особенно с использованием анонимных переводов или счетов физлиц, а также при низком рейтинге продавца в платежных системах;
  • условие о доставке исключительно силами транспортных компаний, требующих предоплату;
  • отсутствие реквизитов юрлица или ИП, несоответствие информации о продавце открытым данным в сети Интернет;
  • новизна Интернет-магазина, недавно зарегистрированный адрес онлайн— страницы, отсутствие информации о нем в сети;
  • нестыковки в описании товара;
  • навязчивость продавцов и менеджеров, попытки оказать психологическое давление, заставить принять решение;
  • предложения выслать фото паспорта продавца (вероятно поддельное) в качестве гарантии исполнения заказа.
Роспотребнадзор не рекомендует совершать покупки в Интернет-магазинах, обладающих хотя бы двумя из вышеперечисленных признаков.
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