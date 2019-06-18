Роспотребнадзор вывел правила безопасного онлайн-шопинга

Главный правозащитник российских потребителей сформулировал рекомендации по осмотрительности граждан при совершении покупок в сети Интернет.

По мнению специалистов службы, главные условия удачного онлайн-шопинга — внимательность и неспешность при оформлении заказов. Большинство конфликтных ситуаций между продавцами и покупателями возникают именно вследствие просмотра и торопливости последних, пишут чиновники.

цены существенно ниже, чем в других Интернет-магазинах, обещания беспрецедентных скидок, акций и распродаж;

условие о предоплате, особенно с использованием анонимных переводов или счетов физлиц, а также при низком рейтинге продавца в платежных системах;

условие о доставке исключительно силами транспортных компаний, требующих предоплату;

отсутствие реквизитов юрлица или ИП, несоответствие информации о продавце открытым данным в сети Интернет;

новизна Интернет-магазина, недавно зарегистрированный адрес онлайн— страницы, отсутствие информации о нем в сети;

нестыковки в описании товара;

навязчивость продавцов и менеджеров, попытки оказать психологическое давление, заставить принять решение;

предложения выслать фото паспорта продавца (вероятно поддельное) в качестве гарантии исполнения заказа. Бдительность потребителю необходима и для выявления недобросовестных Интернет-магазинов. Роспотребнадзор приводит признаки потенциальных мошенников:

Роспотребнадзор не рекомендует совершать покупки в Интернет-магазинах, обладающих хотя бы двумя из вышеперечисленных признаков.