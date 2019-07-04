Россияне высказали отношение к поцелуям между мужчинами

Большинство россиян считает неуместными дружеские поцелуи между мужчинами при встрече (86 процентов). Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), передает РИА Новости.

По данным исследования, только 11 процентов опрошенных сочли приемлемой такую форму приветствия. Тем не менее поцелуи между женщинами при встрече нашли уместными 60 процентов респондентов, против выступили лишь 35 процентов.

Еще 60 процентов опрошенных заявили, что поцелуи между мужчиной и женщиной при встрече уместны, 34 процента не разделили эту точку зрения.

Опрос был проведен 2 июля 2019 года, в преддверии Всемирного дня поцелуев. В нем приняли участие 1,6 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет.